RBD acaba de decir R y ahora nos toca responder BD. Así es, llegó el momento de desempolvar nuestras corbatas rojas porque lo que tanto esperábamos ha sido confirmado: RBD regresa en el 2023 y se viene por la puerta grande con un ambicioso lanzamiento. Como no podíamos más con la intriga, aquí te contamos todo lo que se sabe hasta el momento sobre el esperado regreso de la icónica banda al mundo de la música.

Luego de que en el 2020 reavivaran la llama del corazón rebelde de los fans con un concierto virtual, “Ser o Parecer” (que contó con la participación de todos a excepción de Dulce María y Alfonso ‘Poncho’ Herrera) y una posterior reunión grupal este año (de nuevo, sin Alfonso) en la casa de Anahí; ahora confirman con bombos y platillos su regreso a los escenarios en el 2023.

Mediante un emotivo vídeo (que dicho sea de paso llegó a los 11 millones de vistas en tan solo un día ), RBD anunció su esperado regreso. “Soy Rebelde!!!” fue la corta pero significativa frase que acompañó al vídeo compuesto por fragmentos de una escena de la telenovela y tomas de su reciente reunión.

Lo que sabemos sobre el posible concierto (o álbum)

Aunque es un hecho el regreso de RBD, aún no está muy claro cómo. Pero ni cortos ni perezosos, los fans ya empezaron a especular y la apuesta que se lleva el premio es una gira. Así es, lo más probable es que la banda realice una gira internacional que empezaría en México bajo el nombre “ Soy Rebelde World Tour ”.

Si presentarán nueva música o no aún es un misterio, pero lo que sí sabemos es que la banda piensa ‘regresar en el tiempo’, de acuerdo al enigmático vídeo promocional. Así lo demostraron en redes sociales al instar a los fans a volver en el tiempo junto a ellos escuchando sus más grandes clásicos como Sálvame, Solo quédate en silencio, Ser o parecer, entre otros temas en la playlist “Complete Collection” en Spotify.

Nuevamente, los detalles de la gran noticia aún son muy escasos, pues la gran bomba está planeada a soltarse el 19 de enero, fecha en la que, probablemente, lancen fechas oficiales, venta de boletos y lugares por los que darían la tan esperada gira . Así lo anunciaron al compartir en simultáneo con los artistas un link que lleva al sitio web soyrebelde.world. “Prepara tu corbata, Enero 19 2023″ es la frase que acompaña a una cuenta regresiva en tiempo real y un cuestionario con nombre, ciudad y correo electrónico para que los fans que deseen formar parte del reencuentro se registren.

Diversos medios y comunidades auguran que se trataría de una gira por Latinoamérica, siendo el Perú un posible destino y el Estadio Nacional el lugar favorito de muchos fans que incluso están dispuestos a viajar a la capital limeña para presenciar el histórico regreso de RBD.

Aunque los detalles sigan siendo un enigma, puedes registrarte para conocer de primera mano la gran noticia que se revelará el 19 de enero del 2023. (Foto: RBD)

¿Quiénes formarán parte del regreso de RBD?

Está confirmado que Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez participarán de la gira, ya que, además de formar parte de los vídeos promocionales y la reunión previa, también se unieron a la gran movida al cambiar sus fotos de perfil de Instagram al logo oficial de la banda y compartir el viral vídeo de su regreso.

A pesar del pedido de los fans, lamentablemente, ‘Poncho’ no será parte del tour ni de cualquier plan relacionado a RBD , pues no estuvo presente en sus anteriores reuniones ni se ha pronunciado al respecto, aunque sí le hizo un guiño al comentar en redes “Si eres rebelde y no sigues a los demás… Te invito a donar a una buena causa”, a raíz de su rol como embajador voluntario de la ACNUR.

Es más, podríamos decir que dejó muy en claro su postura desde hace un tiempo, pues manifestó en varias ocasiones que lo que tuvo con la música y RBD forma parte de su pasado y que ahora está enfocado en sus nuevos proyectos en el ámbito actoral.