Rebeca Escribens compartió momentos de su vida jamás contados en el programa #Dilo con Jannina Bejarano de El Comercio. Escribens también participó del Ping Pong de preguntas y respuestas, juego que, por su rapidez, consigue sacar el lado más sincero del invitado.

Entre las preguntas del Ping Pong de #Dilo, se encontraba: 3 maneras de corregir a tus hijos. La respuesta de Rebeca Escribens vino cargada del humor que la caracteriza: “¿Realmente quieren saberlo?” Añadiendo después que hablaba mucho con sus hijos “siempre desde el amor, lo que no quiere decir que en algún momento no haya soltado un ajo o una cebolla. Cuando me sacan de quicio ¡todo el vecindario se entera!” afirmó.

Clip 6- Rebeca Escribens responde el Ping Pong #Dilo

Durante el juego, cuando se le propuso decirle a la audiencia lo que ella quisiera, la conductora de televisión y actriz se dirigió a la cámara. “¡Vive tu vida! Anda lava tu calzón que está tirado en la ducha en vez de estar husmeando en la vida ajena. Ponte a estudiar. Saca adelante a este país” agregó muy seria.

¿Cuál es tu peor miedo? ¿Qué le dirías a su mamá si la volvieras a ver? ¿Qué es la vida? Fueron otras de las preguntas que consiguieron sus inmediatas respuestas. Rebeca Escribens también jugó Impro en ABC teniendo la difícil tarea de contarle a su mejor amiga, que su futuro esposo le era infiel.