Fuera de las bromas que caracterizan sus intervenciones en televisión o en redes sociales, Rebeca Escribens es una abnegada madre y también, una hija sumamente agradecida. En #Dilo con Jannina Bejarano la actriz y conductora de televisión mostrará su lado más sensible al recordar las vicisitudes que afrontó años atrás, al quedar embarazada muy joven, etapa en la que la ayuda de su madre resultó fundamental. Cuando su primer hijo tenía 6 años, Rebeca sufrió la lamentable pérdida de su progenitora. Es así, que, en el programa de El Comercio, revela haberla sentido en más de una oportunidad.

¡Lo jura por la vida de sus hijos! Rebeca Escribens confiesa que pudo ver y sentir la presencia de su madre fallecida mientras le realizaban una intervención quirúrgica. “En 2004, me hice la lipo, cuando en un momento me desperté y sentí que me cogió de la mano”. Los detalles del memorable hecho serán revelados el viernes al medio día en todas las plataformas digitales de El Comercio.

Durante la entrevista, la también actriz cuenta que sus padres se caracterizan por ser bastante tradicionales, por lo que no fue fácil el quedar embarazada a los 17 años. “Hubo mucho estrés en cuanto a las miradas ajenas, pero no me interesaban. Me interesaba lo que pasaba en mi casa”. Además habla de su rol de madre, señalando que siente “un poder ultra humano” que se apodera de ella haciéndola capaz de todo.

