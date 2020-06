Se atrevió a realizar juegos extremos. Modeló en más de un concurso de belleza. Se presenta ante cientos de personas en un teatro en sus shows de stand up comedy. Pero para Laura Spoya Solano (Lima, 1991) lo que más temor le generó en su carrera profesional fue comentar partidos de fútbol, tenis o básquet en su faceta como periodista deportiva. Hoy alejada de la TV, la ex Miss Perú nos relata su carrera como influencer, su faceta como profesora y el regreso a los estudios con un diplomado de E-Commerce. Todo ello combinado a su labor más importante: la de ser madre.

A los 15 años perdiste a tu abuelo Víctor – el padre de tu mamá- quien te crió. Siempre te quedó esa sensación de que nunca te pudiste despedir de él, porque no aceptaste esa llamada para hablarle justo un día antes que falleciera…

Fue un golpe duro. Era mi confidente. Yo no me despedí porque estaba en la playa y eran las 11 de la noche y pensaba verlo al día siguiente. Viví mucha depresión en ese tiempo, hice cosas que quizá dirían que es para llamar la atención. Esto nunca lo había dicho, pero mucha gente pasa por ello: yo era adolescente y comencé a tener pensamientos autodestructivos, sentía placer al cortarme yo misma, pero vi a mi madre y tuve que ser fuerte por ella, era mi obligación. Con esa fortaleza, bloqueé todos mis sentimientos y hasta el Miss Perú yo no me di cuenta que tenía un bloqueo emocional. Nada me hacía llorar.

¿Y qué te hizo reaccionar?

Jessica Newton se dio cuenta, por lo que me ayudó emocionalmente y fui al psicólogo. Y ahí en las sesiones apareció que yo sentía que mi abuelo me abandonó. Y todo esto de la terapia fue en el 2015 y la especialista me decía que tenía que dejarlo ir. Fue complicado, incluso hicimos una ceremonia para que yo le pueda decir adiós. Después de ello, mi vida cambió. Por eso, yo en lo que estoy ahora puedo dar consejos en base a mi experiencia, pero también les digo a las personas que si necesitan ayuda profesional, que vayan. Yo lo hice y fue lo mejor, te encamina tus emociones.

-MUJER INFLUENCER-

Lo primero que se te viene a la mente de ser una influencer…

Nunca decir nunca. A veces uno se frena en las metas o en los sueños que quiere cumplir por complacer a las demás personas. Hay que creer en lo que uno es capaz de hacer y que tu contenido es bueno para ti como para las demás personas. Hacerlo con pasión, con amor. Hay chicos que solo quieren ser influencer para ser famosos y así no funciona. Quien busca para obtener algo superficial, no logra tener éxito en este negocio.

En tu primer video haces la parodia de una canción de Pimpinela y tu contraparte era una hamburguesa, ¿cómo sentiste que lo tomó la gente?

Antes de esta clase de videos, realizaba tutoriales de salud y belleza, porque venía de participar en Miss Universo. Pero a la gente no le interesaba. Quería abarcar a todo el mundo y esto no funciona así. Un día realicé el video de la hamburguesa de tan solo 10 segundos y rápidamente tuve miles de comentarios. Me di cuenta que el público tenía una necesidad de desfogarse y de reírse. También fue liberador para mí, era como hacer terapia, sobre todo, con situaciones que las mujeres hemos pasado en algún momento de la vida y llevarlos a la comedia para que no sientan que es algo tan malo. Es como una terapia de risa.

¿Sientes que la principal cualidad de un influencer es ser auténtico?

Lo que destaca en los videos es tu personalidad. Soy la que sale en los videos y en persona soy igual. El mayor éxito en las redes es que la gente se sienta identificada contigo, porque hacer una persona que no es real, te lleva a tener seguidores que no son reales, es decir, inactivos y que solo están para el chisme.

¿Crees que la mayoría de influencers se dan cuenta del poder que tienen en sus manos?

Para nada. Hay muchos que no saben el poder que tienen sus redes sociales y solo la utilizan para temas superficiales. Creo que son más valorables las personas que obtienen seguidores por quienes son, sin embargo, hay gente que no lo ve así y piensa que con tener fans funciona.

¿Se gana bien como influencer?

La verdad sí se gana mucho, pero después de un tiempo. Yo tengo tres años generando contenido, pero recién comencé a ganar bien desde el año pasado. Tu nombre es un producto, te conviertes en producto de tu producto. Cuando sabes utilizar todas las herramientas, se vuelve en un negocio redondo.

Tú eres comunicadora, ¿piensas que ser influencer es hoy fundamental dentro de la carrera?

Es curioso, pero una universidad me ha llamado y voy a dar un curso de posicionamiento en redes sociales. Para mi es algo loco que las universidades están considerando que tener influencia en plataformas digitales ya es algo sustancial para que en tu carrera te vaya bien, es como un complemento.

¿Qué sientes al ver que miles de personas hacen parodias de tus secuencias?

Me hace sentir que hago un contenido que no pasa desapercibido. Cuando logras tener esa conexión con tus seguidores es algo maravilloso, porque quiere decir que es una idea buena. Lo que yo trato es buscar temas que sean rápidamente identificables con las personas. Y todos mis videos son mediante guiones, lo importante es decirlo de manera natural, que no se sienta forzado ni ensayado. Hay mucho trabajo detrás de cada video.

¿Sientes que tus videos han ayudado a muchas mujeres?

Al comienzo no me sentía como una portavoz de empoderamiento o que mis videos tengan un trasfondo tan psicológico, ni menos que puedan ayudar como una terapia, sin embargo, luego me comenzaron a escribir muchísimas mujeres a decirme “este video me hizo abrir los ojos”, “me hizo dar cuenta que sufro abuso psicológico” o también me han escrito diciéndome que por mi culpa sus parejas no los perdonaron. Entonces pensé si estoy haciendo algo positivo con mis videos, los voy a llevar más allá, por lo que comencé a realizar contenido más rudo. Si las mujeres sientes que soy como una voz que está ayudando, entonces voy a ir hasta las últimas consecuencias y las voy a ayudar. Siento que sí he colaborado mucho y también a mí misma.

Eres una gran influencer para muchas mujeres, pero imagino que lo más valioso para ti es ser la mejor influencia para tu hija…

Totalmente. Desde que soy mamá, mi vida cambió. Todo lo que dije que no iba ser, lo soy. Mi mayor satisfacción será que mi hija sea una mujer fuerte, que tenga los pies bien puestos sobre la tierra. Busco darle todo el afecto posible, la estabilidad emocional, porque para tener un carácter fuerte es fundamental tener una buena infancia.

Has realizado Stand Up Comedy, incluso estudiaste para ello. Te mencionó ese tema, porque Asu Mare de Carlos Alcántara nació así. ¿Tú te imaginas que el tuyo pueda llegar al cine?

Hace poco me propusieron como para estar dentro de una película, pero no soy actriz y no me he preparado para ello, sin embargo, sería curioso. El haber sido reina de belleza y realizar comedia es algo que no se ve todos los días, es un arroz con mango. Se hace una historia interesante para desarrollar, creo que más adelante, si no me la proponen, yo me la propongo. No cierro las posibilidades a nada.

Y con todo el tema de la cuarentena, ¿no has pensado en un Stand Up Comedy Virtual?

Mi productor ya me lo propuso. Vamos a ver qué podemos hacer, yo tengo mucho material. Y creo que es algo en que se han apuntado muchas personas ligadas al arte y están buscando reinventarse de esta manera. Es una posibilidad.

¿La pandemia ha demostrado la importancia del mundo virtual?

El valor no solo del tema digital, sino de la reinvención. Es casi como una obligación tener que estudiar este tipo de mercados, y ya no es un negocio del futuro, sino del presente.

-ACOSO Y RACISMO-

Ante tanta exposición, alguna vez has sentido acoso…

Creo que la gente que me sigue ha sabido tener una línea de respeto. Creo que la única vez que me pasó fue en un evento de Esto es Guerra en Jaén, creo que es un fanatismo con demasiadas emociones y va más allá de una persona. Creo que los fans de realities son muy diferentes a los que puedes tener en redes sociales. La gente que sigue en redes, que es lo que yo hago, son personas que te conocen perfectamente, se vuelve tan amigas tuyas que te respetan demasiado.

Por ejemplo en el caso de Mabel Huertas, es un tema que ha dividido si se trata o no de acoso, ¿tú cómo lo tomarías?

Me puse a pensar y esto me ha pasado cientos de veces, pero nunca reaccioné mal. Por ejemplo, en Acapulco hay un sistema de reparto a domicilio y son chicos que me siguen por redes sociales también. He visto varios comentarios de los repartidores que me dejan cosas a mi casa y me dicen frases como “qué lindo contenido”, “hace varios días no nos pide nada”, como un acercamiento más personal conmigo por más que sean trabajadores de dicha empresa de repartos, pero creo que yo nunca lo he visto de esa manera porque es gente que también me sigue. Tuve sentimientos encontrados con este tema y me quedé pensando si yo lo vería como acoso o no.

Tú que eres inmigrante, ¿cómo ves todo lo que ha generado el proceso del racismo y la discriminación en Estados Unidos?

En todo el mundo sucede ello. Soy sincera, yo sí subí la imagen de BlackTuesday, pero la borré. Tomé esa decisión, porque me puse a analizar que es una manera de silenciarnos, de mover la atención de lo que está pasando en el mundo y bloquearnos. Todos estamos con el movimiento, pero siento que mejor es buscar información extra de lo que está sucediendo. Creo que la forma más coherente de frenar el racismo es hablando fuerte, denunciando cosas que han sucedido, empezando, en nuestro país.

-CHICA REALITY-

Tú participaste de Esto es Guerra, ¿qué tal te pareció formar parte de un reality?

El reality sirve. Me gustó mucho Esto es Guerra, porque me fascinan las rutinas extremas. Me encanta ese formato, siempre y cuando veas mucho más allá del programa.

¿Te parece correcto que esté al aire el programa?

Creo que sí. Es arriesgado por todo el tema del Covid 19. Sin embargo, si lo vemos fríamente, este es un virus con el que vamos a convivir durante mucho tiempo, por eso creo que para la gente también es como un desfogue tener un programa que los entretenga. Mucha gente se queja de los realities o de los programas de espectáculos, porque no generan un tipo de contenido que informe a la comunidad sobre lo que está pasando, pero no se dan cuenta que también muchas personas están aburridas y que lo único que ven es sobre la pandemia, por eso creo que se vale tener un programa que no hable de lo que está sucediendo para que se puedan olvidar un ratito por lo menos. Hay muchos que siguen los realities y se sienten identificados con los equipos, por lo que les genera una emoción. Tengo claro que todo lo que brinda una emoción positiva es válida.

Revisando la lista de los influencers del Perú, veo que en los primeros lugares están precisamente varios participantes de realities y me parece contradictorio porque también reciben muchas críticas. ¿A qué creas que se deba ello?

Creo que la gente siente que los personajes que están en un reality se la llevan fácil y todo lo que tienen es de gratis. Y no es así. Muchos piensan que solo se dedican a armar vasitos o correr de un lado a otro. Quienes realmente saben aprovechar el programa en el que están, se dan cuenta que es una plataforma de oportunidad. Alguien que yo admiro mucho es Alejandra Baigorria, ella aprovecha su presencia en el programa para ser una profesional de más éxito, porque le sirve como vitrina para tener más seguidores y crecer en su negocio. Cuando lo haces de esa manera es genial, pero siempre habrán detractores que piensan que no haces nada más. La gente no tiene idea lo que haces fuera de cámaras y que el reality pertenece a tu vida completa.

Con todo lo que viene sucediendo con la pandemia y tú que has sido periodista deportiva y formaste del mundo del espectáculo, ¿crees que la gente puede vivir sin ambos?

No me centraría, por ejemplo, en los partidos de fútbol, yo creo que la gente lo que más extraña es sentir pasión por algo que va más allá de su vida, que le genere un tipo de emoción. Si se enamora de un equipo de fútbol, espera verlo, es lo mismo cuando te gusta mucho un cantante y sabes que ya se viene su concierto. Es más que nada, la emoción que les genera un deporte o algún show lo que el público añora. Ahora sin ellos, la gente está sintiendo un vacío emocional.

-LA REINA CON ESQUINA-

¿Cómo tomas lo que fue tu participación y triunfo en Miss Perú?

Fue una etapa de mi vida difícil por todos los contratiempos ya conocidos (como el caso del concierto), porque no me sentía completamente yo, porque nunca he tenido la personalidad de las típicas candidatas. Soy muy rebelde, pero Jessica (Newton) siempre me quiso así. Pero en los concursos internacionales era más complicado, porque era inmanejable, por eso no me fue bien en Miss Universo. Hasta ese momento del concurso, yo viví para complacer al resto y no a mi misma.

Las candidatas de los concursos de bellezas son consideradas como muy superficiales o que no tienen cerebro. Tú que has vivido en ese mundo, ¿te incomodó y qué les dirías a esas personas que piensan así?

Hay una parte de razón en ese prejuicio que tienen, porque hay muchas chicas que sí se creen el papel de Barbie, de ser reinas de belleza y estar por encima de todo o que juegan solo el papel de Miss y nada más. Sin embargo, está la otra parte de muchachas que en verdad están aprovechando esa plataforma para conseguir algo profesional más adelante. Por eso, quienes utilizan los concursos de belleza como un trasfondo profesional, me parece válido. Sin duda, en este caso hay cara y sello como todo en la vida.

VIDEO RECOMENDADO

Laura Spoya preocupa al revelar que su hija tiene dengue

Laura Spoya preocupa al revelar que su hija tiene dengue