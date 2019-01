La reivindicación sexy de Chiara Ferragni

Chiara Ferragni está por cumplir una década conquistando el mundo de las redes sociales bajo el alter ego de 'The blonde salad'. Más de 15 millones de personas han caído en sus encantos, viralizando sus looks, colecciones de moda y eventos tan personales como su boda con el rapero italiano Fedez.



De hecho, el año pasado pintó como uno de los más importantes para la blogger, ya que no solo tuvo lugar su viral unión con Fedez, sino también el nacimiento de su primogénito Leone Lucia Ferragni.

▷ La boda de ensueño de la influencer y modelo Chiara Ferragni | FOTOS



Ahora que es madre, Ferragni no ha dejado ir su picardía, y cada vez que puede arriesga con looks originales y vanguardistas. Como consecuencia (y como parte una sociedad que sigue siendo conservadora), no faltan los seguidores -haters- que comentan sus publicaciones con frases que sostienen que por ser madre debería dejar ciertas actitudes de su manera de ser.

Ante tanto revuelo, Chiara Ferragni no se ha quedado callada, y ha decidido responder con una publicación llena de humor y 'girl power'. Se trata de una foto en 'topless' de la blogger, acompañada por la frase "Pero tú eres madre...", junto a un emoji.



Con solo un par de días en Instagram, la instantánea ya cuenta con más de 900 mil likes, y ha recibido mensajes de apoyo de cientos de mujeres en el mundo. No cabe duda que Ferragni dejó en claro que ser madre no tiene por qué despojarte de tu personalidad y actitud.