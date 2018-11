Durante la segunda ola del feminismo, que tuvo lugar entre principios de los sesenta hasta finales de los ochenta, las mujeres alzaban la voz en búsqueda de igualdad. Para aquél entonces, ya se habían conseguido derechos legales como el voto o el derecho de propiedad, pero aún faltaba justicia en temas de sexualidad, trabajo, familia, aborto legal: solo por nombrar algunos. Hoy, la historia continúa.

El nuevo documental de Netflix, 'Retratos del feminismo', ahonda en el feminismo de los años setenta y analiza la vida de las protagonistas: sus motivaciones y esperanzas. Entre ellas resaltan la actriz Jane Fonda, la periodista Gloria Steinem y la escritora Alice Walker, que abordan temáticas como el aborto y la maternidad.

El documental, dirigido por Johanna Demetrakas, es un viaje al pasado- a través de la colección de retratos de mujeres realizados por la fotógrafa Cynthia MacAdams en su libro "Emergence"- que busca las similitudes y diferencias entre el movimiento de los setenta y el feminismo moderno que hoy vive su máximo apogeo.

“El feminismo parece ser una palabra aterradora. Pero no para aquellas de nosotras que experimentamos el despertar que fue el Movimiento de Mujeres de la década de 1970. Crecer en los años cincuenta y sesenta no solo significaba legalmente una ciudadanía de segunda clase, sino también ser una persona de segunda clase: no invitada a participar en medicina, arte, derecho, educación, ciencia, religión, excepto tal vez como secretaria. Feminists: What were they thinking? profundiza en nuestras experiencias personales de sexismo y de liberación, y sigue este diálogo siempre desafiante hasta el siglo XXI", comenta Demetrakas.

El documental se estrenó el 10 de octubre y está disponible en la plataforma de Netflix. ¿Te lo vas a perder?