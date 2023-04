Y así, de pronto, HBO Max lanzó el revelador primer tráiler con todo y fecha de estreno de la esperada secuela del revival de Sex and the City, And Just like that. Luego de un exitoso y dramático final de temporada que nos mostró a una Carrie Bradshaw cerrando ciclos y haciendo catarsis, vuelve recargada junto a su séquito de amigas para hacerle frente a las inesperadas sorpresas que le aguardan en este nueva entrega.

“Si tienes suerte, sin importar lo que la vida te depare, siempre puedes contar con tus mejores amigas” empieza contando Carrie, quien regresa más rubia que nunca y con una visión más desenfadada y menos complicada del amor. Con el sexo como única herramienta para superar los restos de duelo por la muerte de Mr. Big, Carrie recibe una tan necesaria frase/cátedra que le recuerda que lo sentimientos también importan, aunque eso signifique dejar ir lo pasado para abrazar lo nuevo.

Y hablando de sentimientos, sí, Aidan Shaw regresa . La icónica foto que Sarah Jessica Parker compartió hace un tiempo en redes donde se la ve tomada de la mano de John Corbett (quien interpreta a Aidan) paseando por las calles de Nueva York podría significar algo más a raíz de este nuevo tráiler. Si bien Carrie está mentalizada a jugárselas con el sexo casual, Aidan regresa esta temporada para volver a poner su mundo de cabeza.

Y la Bradshaw no es la única que tendrá que enfrentarse a nuevos comienzos y situaciones inesperadas, también sus amigas. Charlotte tendrá que lidiar con sorpresas adolescente que trae Lily, quien encarna con fervor el espíritu honesto de la gen Z al contar que está lista para perder su virginidad. Por su parte, Miranda también está lista para dar el siguiente paso en su relación con Che, luego de haberse separado de Steve.

Además de otras situaciones hilarantes como la lista de MILFs en la escuela y los almuerzos llenos de cotilleo; la moda vuelve a convertirse en la co portagonista de la serie. Atuendos llamativos, piezas vintage e interminables cantidades de zapatos tan solo son una parte de todos los looks que Carrie y sus amigas están dispuestas a probar en esta nueva entrega.