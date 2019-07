Ricardo Darín: "Los hombres que maltratan a mujeres, aparte de ser cobardes, tienen un gran complejo de inferioridad"

Por: Jannina Bejarano



Mientras que miles de peruanos no salían de su asombro e indignación al enterarse que una mujer había sido quemada viva dentro de un bus en Miraflores aquel 24 de abril del 2018, un argentino rociaba alcohol sobre el cuerpo de su esposa para luego prenderle fuego, el 25 de abril del mismo año.

Pero algo muy extraño y sorprendente aconteció días después. Tras el bombardeo de noticias de mujeres quemadas vivas en ambos países, se presentaron nuevos casos de feminicidios cuyos agresores utilizaban esta misma modalidad.

Ricardo Darín no es ajeno a esta escalofriante realidad que ataca América Latina. Aprovechando su visita a Perú, el actor argentino nos expresó su enorme preocupación por lo que podría estar pasando con los maltratadores de mujeres, al recepcionar la ola de noticias que los identifica.

“Yo creo, puedo estar equivocado, que cuando se habla, cuando se exponen situaciones, tenemos que averiguar a quién estamos hablándole. El tipo que está mal de la cabeza, no sé si está capacitado para aceptar lo que viene. No sé si la movida no lo pone todavía más loco… ¿Hay alguien que haya hecho la investigación profunda y necesaria de qué es lo que ocurre con aquellos tipos a la hora de ponerse más virulentos frente a lo que ahora consideran que es una especie de tsunami que le viene encima?"

Video: El Comercio

Lo que piensa Ricardo Darín coincide con el aumento de cifras de feminicidios entre año y año. Repasemos como ejemplo las estadísticas reveladas en ambos países en los años 2017 y 2018 respectivamente. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en Perú ocurrieron 121 feminicidios en 2017. La cifra ascendió a 149 víctimas en 2018. En Argentina, el informe del Registro de feminicidios de la Justicia Argentina reveló 251 feminicidios en 2017. Las víctimas aumentaron a 278 en 2018.

El reconocido actor recuerda que, en su país, luego de que saliera a la luz pública el caso de una mujer quemada por su pareja, se presentaron una serie de situaciones similares.

“Hace un par de años, ocurrió en Argentina un caso de un pobre infeliz que quemó a su mujer y después aparecieron como cinco casos atrás, como si fuera la novedad. Eso es materia de investigación porque cuando se habla de los derechos y de recuperar los derechos perdidos y de la necesidad de la mujer de defender la posición de la mujer en la sociedad y demás, no se le está hablando a quien ya lo tiene asumido como real y como verídico, se está intentando hablarle en principio a los niños, a las generaciones que vienen. Eso es educación, eso se tiene que ver desde abajo, con el ejemplo. Y hay que ver cuáles son los ejemplos que cunden en diferentes ámbitos. Me preocupan esos tipos que están mal armados y que sienten que este es un tsunami que les viene encima y que su forma, en vez de pararse a eso con reflexión y decir “este tipo del que están hablando soy yo, me describe a mí” dice “no, ahora me van a escuchar”, y se ponen peor. ¡Eso sí me preocupa!", concluyó Darín.