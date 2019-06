Ricardo Darín: “Mi esposa me salvó la vida, a mí y a mis hijos” | VIDEO

Por: Jannina Bejarano



No son pocos los que creemos que Ricardo Darín es uno de los mejores actores que tiene Latinoamérica. A sus 62 años, el argentino ha logrado interpretar personajes incomparables, como el estafador “Marcos” en Nueve reinas o como el retirado agente judicial “Benjamín Espósito” de El secreto de sus ojos (ganadora al Premio Óscar por mejor película extranjera) Pero sin dudas, fue el ingeniero experto en explosivos “Bombita” en Relatos Salvajes, quien consiguió identificarnos como ciudadanos, muchas veces tratados injustamente por la burocracia social. “Bombita”, además, es una de los episodios más recordados y favoritos de los seis que nos presenta la película.



Actualmente Ricardo Darín se encuentra en nuestro país, protagonizando la obra teatral “Escenas de la vida conyugal” junto a Andrea Pietra. Motivo por el cual, el miércoles último se realizó la conferencia en el hotel AC Lima, en Miraflores. Muchas fueron las preguntas realizadas al actor sobre su exitosa carrera, pero fue una frase que expresó sobre su esposa, Florencia Bas, en una entrevista realizada en 2015, la que llamó mi atención: “No hay un solo día en que mire a mi mujer y no sienta el privilegio de tenerla”.

Ricardo Darín junto a su familia en Machu Picchu. (Foto: Difusión) (Foto: Difusión)

- Palabras muy tiernas que guardan un profundo agradecimiento hacia tu compañera de vida desde hace más de 30 años. A propósito de esta frase, ¿qué tienes para agradecerle a tu esposa Florencia?



“¡Ufff! Me tomaría mucho tiempo, pero si tengo que resumir, a mi esposa tengo que agradecerle su valentía para todo. Es todo lo contrario de lo que soy yo en ese sentido. Es un ser humano muy valiente que fue creada en libertad, al aire libre y eso la pone en las antípodas de lo que me ocurrió a mí, exiliado en un edificio de departamentos y en un estudio de grabación entre cables y técnicos que pasaban y corrían para que las luces no los golpeara. Florencia nadaba agarrada de la cola de un caballo en un río”

Cabe recordar que Ricardo y Florencia se cruzaron por primera vez en 1988, en la conocida avenida Corrientes en Buenos Aires. Ella tenía 18 años, estudiaba el traductorado de inglés y era fan de Darín. Él tenía 30 años y era el galán de los galanes. Luego de cuatro meses de noviazgo, se casaron el 18 de abril de 1988. En enero de 1989 nació el primer hijo de la pareja, Ricardo Mario, hoy conocido como "Chino" Darín, quien siguió los pasos de su padre como actor. Luego llegó Clara, quien hoy es diseñadora de indumentaria.

Disfrutando de la playa, en una foto con sus hijos aún pequeños. (Foto: Difusión) (Foto: Difusión)

Y justamente sobre el agradecimiento hacia su esposa Florencia, Darín no podía dejar de mencionar a sus hijos…

“Y la suerte, entre otras cosas, de que mis hijos hayan tenido la oportunidad de criarse con alguien así. No como ejemplo porque nunca se puso como ejemplo, pero así con el contacto al alcance de la mano. Porque si hubiese sido por mí, si los hubiese criado yo, seguramente estaríamos todos encerrados en un baño pidiendo que nos vengan a rescatar. Porque yo soy alarmista, tremendista, pesimista, entonces el encuentro con una persona de esas características fue una revolución. Mi esposa me salvó la vida, a mí y a mis hijos” afirmó el actor.

DATO

“Escenas de la Vida Conyugal” se presenta hasta el 30 de junio en el auditorio del colegio Santa Úrsula. Entradas en Teleticket.