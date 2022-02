#NoEsBromaEsViolencia es tendencia en Twitter. En estos momentos, miles de peruanos recurren al teclado para condenar la broma hecha por Ricardo Mendoza y Norka Gaspar en un video lanzado en su canal de YouTube llamado “Complétala”. Y aunque la mayoría los señala con el dedo, aún abundan quienes muestran su respaldo hacia los comediantes alegando la “hipersensibilidad” de otros frente a temas como la violencia a la mujer. ¿Por qué es tan difícil identificar la violencia machista en pleno 2022? ¿Aún tenemos que tener esta conversación? Aparentemente sí.

LO QUE PASÓ

Primero, un poco de contexto. Para quienes no se encuentran familiarizados con el mundo de la comedia en el Perú, Ricardo Mendoza es uno de los conductores detrás de “Hablando huevadas”, uno de los proyectos humorísticos más exitosos del momento. Inició hace tres años, pero fue durante la cuarentena, que tomó vuelo. Hoy, la dupla junto a Jorge Luna, llena teatros y logra millones de vistas con sus shows en vivo y clips regados por todo internet. Norka Gaspar, es su compañera en un segundo proyecto: “Complétala”. Un programa de humor “fuerte, crudo, duro y un poco imbécil”, según su propia descripción en el canal de YouTube donde comparten los shows en vivo. De este segundo hablaremos en esta nota.

Todo inició con un nuevo episodio del programa humorístico. En el clip, Gaspar menciona que fue testigo de una situación de agresión sexual a una menor en un bus: “Yo he visto llorando a una niña en el micro. Había un huevo de gente y la niña estaba parada llorando. En un movimiento veo que había un señor atrás de ella que se había sacado el pene del pantalón y le había agarrado la mano a la niña para que lo masajee”, cuenta la comediante. “Lo primero que hice fue abrir mi lonchera y dije me lo como”, continúa. “Si la niña no lo quiere…”, la interrumpe Ricardo. Risas después, el conductor de “Hablando huevadas”, grita “qué dije” mientras que Gaspar critica los aplausos del público. Durante los siguientes minutos, la humorista cuenta a detalle cómo interrumpió la escena y evidenció al agresor frente a los otros pasajeros.

Ricardo Mendoza de ‘Hablando Hueva...’ es criticado por bromear con agresión sexual contra una niña

El extracto del video se ha vuelto viral en internet generando reacciones negativas en miles de seguidores que los tildan de machistas. Ante el revuelo, los conductores eliminaron el episodio y han lanzado este miércoles un nuevo clip pidiendo disculpas. Un minuto de video en el que Mendoza aclara que ambos están en contra de cualquier tipo de violencia. “Aprovechamos para hacer hincapié en que estamos completamente en contra de la violencia en cualquiera de sus modalidades. Y ya sea cualquiera de ustedes, cualquier ser, condición, raza, género, etc, etc, etc, no toleramos ni estamos a favor, ni promovemos, ni nada por el estilo”, precisa.

La respuesta de ambos humoristas queda corta. Durante el clip, ninguno de los dos reflexiona sobre lo dicho ni asegura un cambio en la temática de su contenido digital. De hecho, parecen no entender aún por qué están pidiendo disculpas.

¿POR QUÉ ES CONDENABLE?

Normalizar la violencia hacia la mujer, en cualquiera de sus formas, es un modo de perpetrar el machismo en nuestra sociedad. No existe un “machista inocente” que pueda tomarse la libertad de bromear con la agresión sexual a una menor de edad, sin formar parte activa del problema. Entender que el machismo, así sea disfrazado de humor, es dañino para nuestra sociedad, mujeres y niñas es el primer paso para el cambio.

En el Perú, “7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de acoso sexual callejero a nivel nacional y 9 en Lima Metropolitana”, según la última publicación del Ministerio de la Mujer en redes sociales. Muchas de ellas, lo sufren justamente en el transporte público. De ahí, que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones haya lanzado la campaña “No va sola” en el 2021, enfocada en educar a los pasajeros ante este tipo de situaciones y buscar que se sumen contra el acoso y la agresión sexual. Una sociedad activa frente a la violencia contra la mujer. ¿Pero, cómo se logra esto último?

Combatir el machismo internalizado en nuestra sociedad es un trabajo complicado. Son secuelas de una educación misógina que no nos permite ver aquellos gestos, frases y situaciones que alimentan el problema. Decir que el hombre “ayuda” en las labores del hogar, cuestionar las decisiones sexuales de una mujer o catalogar la ropa femenina como “provocativa”, son acciones machistas. Pero a veces no las identificamos como tal. De allí que miles de personas en internet continúen defendiendo los comentarios de los conductores alegando que “igual defendió a la menor” y solo se trata de “comedia fuerte”. Mofarse de la agresión sexual no es comedia, es minimizar los miles de casos similares que viven mujeres y niñas en nuestro país a diario, es alimentar la cultura machista, y- en este caso- difundirla a miles de personas. Una realidad que debería importar a los conductores que cuentan con más de 100 mil seguidores en su programa digital y que, dicho sea de paso, no es la primera vez que enfrentan problemas como este.

EL DATO

El Minsa recomienda acudir al establecimiento de salud más cercano en caso de vivir alguna situación de violencia o llamar a las líneas gratuitas 113 del Ministerio de Salud, opción 5, y la 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp).

