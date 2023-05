Bien dicen que lo mejor siempre se deja para el final y Rihanna es la prueba viviente de ello. Luego del cierre de la alfombra de la Met Gala 2023 y cuando todos creíamos que no veríamos a la reina del evento en el Metropolitan Museum, la intérprete de “Umbrella” llegó con un look que se robó la noche. Como un grito de referencias a Karl Lagerfeld, quien fue el homenajeado de la Met Gala este año, Rihanna fue la última en asistir al evento y cerró oficialmente la alfombra con el broche de oro perfecto.

Usando una creación de Valentino Alta Costura, la artista entró al evento por la puerta grande y no decepcionó a quienes esperaban un outfit que mantuviera los estándares que se ha forjado en los últimos años. Su atuendo, que la convirtió en la novia de América por unas horas, llevaba una capa cocoon plasmada de 30 grandes camelias blancas (el ícono del Kaíser por excelencia) que acompañó con unos lentes de sol del mismo color estilo cat eye y unas largas pestañas postizas pegadas en las lunas. Sin duda, un look digno de una de las celebridades más esperadas año tras año en la alfombra roja.

Recordemos que la temática de la Met Gala de este año fue un homenaje al reconocido diseñador Karl Lagerfeld y Riri supo cómo honrar a la perfección a uno de los más influyentes íconos de la moda. Al quitarse la capa, la estrella lució un extraordinario vestido color blanco de tiras que incorporaba una una camelia en el centro del pecho y una larga cola redonda que hacía notar su avanzado estado de gestación.

Para cerrar el impresionante look, la celebridad optó por llevar unos de los accesorios preferidos de Lagerfeld: unos guantes blancos que decidió complementar con un increíble brazalete de incrustaciones, dándole así el toque de color necesario a su atuendo. No por nada Rihanna se ha coronado como la reina de la Met Gala y es que, sin importar la hora que llegue, la artista siempre va a dejarnos boquiabiertos con sus increíbles atuendos.

Por otro lado, AS$AP Rocky, la pareja de la estrella, la acompañó en su paso por la alfombra roja usando también un outfit que homenajeaba al diseñador. Vistiendo de Gucci, el rapero hizo referencia a un look que llevó Karl durante el desfile de Chanel en el año 2005 en Tokio. Una camisa blanca con una corbata negra a juego y unos jeans con incrustaciones que acompañó con una falda escocesa y unos lentes de sol, fueron los elegidos de la noche.

Las Met Gala de Rihanna

16 años han pasado desde que Rihanna debutó en la Met Gala y, con el paso del tiempo, evento tras evento nos ha ido sorprendiendo cada vez más con los atuendos que lleva. La primera vez que asistió a la Met fue después del lanzamiento de su icónico hit “Umbrella” en el año 2007, donde llevó un vestido blanco de George Chakra y guantes en red.

Sin embargo, no fue hasta el año 2015 que Rihanna se consolidó como una de las imprescindibles del evento. Luciendo un vestido amarillo de Guo Pei que la llevó a encabezar las listas de las mejores vestidas, la celebridad impresionó a todos los aficionados de la moda con tal extraordinaria creación. En los años posteriores, Rihanna no hizo más que seguir deleitándonos con looks de diseñadores como John Galliano, Balenciaga o como lo hizo este año, con Valentino.

¿Quiénes asistieron a la Met Gala 2023?

La Met Gala es un evento benéfico que reúne a las más grandes celebridades para recaudar fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte (MET) en Nueva York. Más allá de su objetivo caritativo, La Met, como la llaman, es conocida como el evento de moda más importante del mundo.

Este año asistieron estrellas de todo tipo, tal como Bad Bunny, Billie Elish, Doja Cat, Jeniffer López, Dua Lipa y por supuesto las representantes del clan Kardashian-Jenner: Kim, Kylie y Kendall. Todos sorprendieron con sus maravillosos atuendos de los diseñadores de más alta costura.

Sin embargo, así como hubo grandes presencias, también relucieron grandes ausencias, como fueron los casos de Blake Lively con Ryan Reynolds y Zendaya. Las celebridades son de las más esperadas todos los años y el internet estalló cuando no aparecieron en la revelación de la lista de invitados.