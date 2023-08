Han pasado cuatro meses desde que Rosalía y Rauw Alejandro anunciaban su compromiso. Hoy, ya no existe una relación entre los artistas musicales y mucho menos continúan los planes de boda. En medio de su separación, hay algunas fechas que no coinciden y que han sido señaladas por los fanáticos. Por ejemplo, hace tan solo un mes la misma “Motomami” revelaba detalles sobre cuál sería la firma de moda que le gustaría que diseñe su vestido, hecho que se contradice con el mensaje de Rauw Alejandro en el que asegura que ambos terminaron su compromiso “hace unos meses”.

Foto: El Hormiguero

Fue en la segunda semana de junio que Rosalía asistía como invitada al reconocido programa español “El Hormiguero”. En compañía del conductor, Pablo Motos, la intérprete de “Bizcochito” hablaba sobre la celebración junto al rapero puertorriqueño.

“Parece que va a haber boda. Primero tengo que terminar la gira y luego me pondré, para la vuelta”, contaba Rosalía, reconociendo que anhelaba una celebración familiar e íntima. Continuando con la conversación, la cantante desveló cuáles eran sus deseos en referencia a su estilismo nupcial: “Tengo cositas guardadas. Un vestido de Vivienne Westwood me gustaría”.

Foto: Getty Images

Y cuando nos referimos a la firma de moda británica y al estilo nupcial es imposible no pensar inmediatamente en el icónico vestido que llevó Carrie Bradshaw en la película “Sex And The City”. Además, la histórica casa de moda también ha vestido a Miley Cyrus en el día de su matrimonio junto a Liam Hemsworth.





Volviendo a Rosalía, sabemos que su anhelo quedará solo en eso, pues tras confirmar su ruptura con el artista latino, ya quedó de lado la preparación de esa esperada boda.