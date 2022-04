La noche de este lunes, millones de peruanos nos fuimos a dormir con el anuncio de inmovilización social en todo Lima Metropolitana y Callao, medida del gobierno de Pedro Castillo que rige hoy martes y se da en el marco del paro de transportistas, las huelgas y saqueos en distintas ciudades del país. Esta crisis política y social, que alcanza su peor momento después de dos años de pandemia e incertidumbre política, desata la desesperación, ansiedad e indignación en la población que recurre a expresarse en redes sociales y organizar manifestaciones grupales. ¿Cómo podemos enfrentar la crisis política y social que atraviesa el Perú? ¿Es posible mantener la calma dentro de esta situación? Conversamos con Jocelyn Acuña, psicóloga y psicoterapeuta fundadora del Centro psicológico Psiconexion, quien nos da algunas pautas frente al tema.

DE LA PANDEMIA A LA CRISIS POLÍTICA

“Esta crisis llega cuando las personas estaban en una fase de recuperación, de vuelta a la normalidad. Luego de dos años de pandemia y meses de encierro, los niños vuelven al colegio, los jóvenes a la universidad y los adultos al trabajo. La gente estaba recuperando sus vidas y ahora ante esta situación, hay un miedo de volver a una rutina virtual, una preocupación de “voy a volver a lo mismo””, comenta la especialista. Tras dos años de pandemia, el anuncio de una inmovilización social obligatoria y las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que amenazan con extender el toque de queda a otras regiones del país o incluso alargar el plazo del mismo, generan preocupación en la población, por decir lo menos.

Ante esta crisis social y política, aparece el sentimiento de frustración al no poder controlar ningún escenario y sufrir los estragos del mismo en nuestras vidas personales. Sentimientos como el estrés, la ansiedad o incluso un cuadro de depresión, suelen aparecer. “El estado del país definitivamente afecta nuestra estabilidad emocional. Aquí se ve mucho el estrés crónico, por ejemplo, porque las personas consumen toda la información que reciben de los medios y empiezan a avizorar un futuro desastroso. Tal vez esto no está conectado con la realidad, pero esto no impide que nuestros pensamientos vuelen. Se siente miedo, preocupación, las personas se preguntan qué pasara con la vida de sus hijos o su situación económica”, apunta. “Si se trata de una persona que ya tiene un diagnostico de personalidad, la situación es aún peor. Empiezan a exteriorizar más conductas como el ritmo cardiaco alto, la sudoración, el dolor de cabeza, o los cambios en sus hábitos alimenticios”, continúa.

Esta situación, según la experta, desata un miedo y ansiedad colectiva que se ve reflejado en las redes sociales. Incluso, se puede identificar en las prácticas de protesta que las personas utilizan para hacer valer su voz: como los cacerolazos, o las marchas convocadas para esta tarde. “Aunque es importante que nos mantengamos informados de la situación del país y que tomemos medidas practicas para protegernos; también lo es no sobrepasar los límites y cuidar nuestra estabilidad emocional”, recomienda la especialista. Para ello, nos brinda algunas recomendaciones que podemos adoptar en estos días.

ACUDIR A FUENTES CONFIABLES DE INFORMACIÓN

Definitivamente la sobreinformación tiene un impacto real en nuestras emociones. La información que leemos en redes sociales, televisión o en medios de comunicación, causa reacciones en nosotros. Para controlar la situación, Acuña recomienda limitar nuestro acceso a la información. “Si ya reconocí que me angustia ver cómo están quemando un auto o seguir las protestas por internet, pero continúo haciéndolo...eso va a causar una clara consecuencia en mi salud mental”, señala. También, es importante acudir únicamente a fuentes de información confiables, como medios de comunicación reconocidos o expertos en la materia. Evadir la desinformación- que únicamente genera más pánico y nerviosismo- es vital.

CONTINUAR CON NUESTRAS RUTINAS

Salvaguardando las medidas de protección, es importante intentar mantener nuestras rutinas. Continuar con el horario de trabajo, estudios, nuestras comidas diarias o nuestros pasatiempos, es importante para no perder la motivación diaria. “Es normal sentirnos desmotivados en días como estos, pero es importante mantener una rutina dentro de lo posible”, señala.

MANTENERSE EN CONTACTO CON REDES DE APOYO

“Ayer en la noche me escribían muchos pacientes porque sentían ansiedad. Es importante acudir a nuestras familias o amigas en momentos como estos para encontrar apoyo”, recomienda la especialista. Contar con una red de apoyo que te entienda y permita expresar tus sentimientos con total libertad es muy importante para no sentirnos solos en este proceso. Recuerda que es importante contactar a un especialista, si sientes que no logras manejar el asunto por tu cuenta. “Si empiezas a sentir dolor de cabeza, palpitaciones, mareos, dolor de estómago o cualquier otro síntoma físico... es importante llamar a un especialista para poder trabajar en base a la crisis que estás sintiendo. En estos casos ya no estamos hablando únicamente de ansiedad, sino de un cuadro de angustia o pánico”, explica la psicóloga.

MEDITA O ESCRIBE AL RESPECTO

Emprender prácticas que te relajen y alejen un poco de la realidad, es recomendable en días como estos. Al menos por algunos minutos. Una de las prácticas que recomienda la especialista es la meditación. También, se puede recurrir a la escritura, una suerte de práctica journaling en la que escribimos nuestros sentimientos y pensamientos frente al tema, como modo de liberación y análisis. Esto ayudará a disminuir los sentimientos de ansiedad.