Es momento de conectar su celulares al parlante Bluetooth y darle play a ese playlist de desamor que hará que todas canten a todo pulmón. Bad Bunny, Taylor Swift y Olivia Rodrigo son algunos de los artistas que no pueden faltar al momento de corear junto a tus amigas, pero si también quieren algo más retro, pueden alternar con temas clásicos como ‘I Will Survive’ de Gloria Gaynor, ‘What’s Love Got To Do With It?’ de Tina Turner o ‘You Oughta Know’ de Alanis Morissette. (Foto: Shutterstock)