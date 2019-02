San Valentín: 6 canciones de amor que todos hemos dedicado alguna vez

La música es el antídoto perfecto para cualquier mal (incluso el mal de amores). Sin embargo, también es la melodía perfecta para disfrutar del amor en todas sus etapas. Tengas pareja o no, hay ciertas canciones que -sin duda- deben haber marcado tu historial amoroso. Aquellas con las que cantaste, bailaste y te enamoraste aún más.

En esta nota de San Valentín, conversamos con distintas artistas del medio, como la cantante Gala Brie y la actriz Fiorella Pennano, con el objetivo de descubrir aquellas canciones que corean a todo pulmón cuando están enamoradas.

Conócelas a continuación:

1. Ximena Galiano (influencer)

​Underneath it all - No Doubt

2. Gala Brie (cantante)

​Bring on the night - The Police

3. Rebeca Escribens (actriz y conductora)

​Y nos dieron las diez - Joaquín Sabina

4. Fiorella Rodríguez (actriz y conductora)

​Algo contigo - Vicentico

5. Daniela Camaiora (actriz)

​Que bonita es esta vida - Jorge Celedon

6. Fiorella Pennano (actriz)

De sol a sol - Salserín