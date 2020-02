El ritmo vertiginoso con el que se vive en estos días, entre otros factores, ha propiciado que cada vez las personas tengan menos tiempo para conseguir pareja. En este sentido, las experiencias de “speed dating”, o citas rápidas, se presentan como una alternativa para aquellos corazones solitarios.

La dinámica es sencilla y al mismo tiempo intrigante: un grupo de veinte personas que nunca antes se había visto, hombres y mujeres, tienen la posibilidad de conocerse entre sí a través de citas que duran diez minutos. Al finalizarlas, cuentan con un breve tiempo para marcar en una tarjeta si desean o no “empatarse” con la persona que está frente a ellos.

Después de 48 horas, la organización del evento envía un correo a cada participante brindando el nombre, número de celular y correo electrónico de la persona con la que se hizo match, siempre y cuando esto haya sido mutuo. Sin embargo, surge una interrogante: ¿cómo saber si el chico o chica que elegimos se encuentra bien emocionalmente? Por ese motivo, algunas empresas que dan este servicio, como ‘Empatados’, se han visto en la necesidad de implementar una evaluación psicológica.

“Hay que entender que no todos estamos preparados para entablar relaciones amorosas en situaciones específicas". (Foto: Shutterstock)

“Es sumamente importante tener un perfil de cada uno de los candidatos, ya que el objetivo de la evaluación psicológica radica en poder predecir cuál será su comportamiento y el desempeño futuro de esa persona en sus relaciones amorosas”, comenta Consuelo Martínez Landeo, psicóloga clínica educativa. “El hecho que todos hayan pasado por este filtro les da más seguridad a los participantes”, añade.

Para esta experiencia, la especialista aplica el test de Eysenck, que contiene 53 preguntas para determinar qué tipo de personalidad tienen las personas evaluadas. El cuestionario es simple, pero puede resultar revelador. Hay preguntas como “¿le gusta mezclarse con la gente?”, “¿piensa a menudo sobre su pasado?”, o “¿le gusta planear las cosas con anticipación?”.

“Hay también que entender que no todos estamos preparados para entablar relaciones amorosas en situaciones específicas. Si esta persona me habla de sus fracasos y aún tiene fijación en ellas, culpa a los demás, tiene rasgos de autoestima baja, personalidad insegura, impulsiva, no ha cerrado círculos, manifiesta querer encontrar a una pareja para ser feliz, son síntomas que aún no está preparada para emparejarse.”, explica Consuelo Martínez.

La persona estará lista para participar en el programa cuando “entiende que el amor verdadero se fundamenta en la realidad, trasciende la idealización de la pareja, requiere de paciencia, de comprensión, de apertura y debe fortalecerse a diario, dejando el pasado atrás”. Y usted, ¿se siente preparado?//

El DATO:

Este 18 de febrero, ‘Empatados’ realizará un evento de speed dating para personas entre 36 y 45 años. El 1 de abril será para chicos y chicas entre 25 y 35 años. Para mayor información, pueden hacer clic aquí.