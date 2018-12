Sandra Rodríguez, la fotógrafa de mascotas que cautiva en las redes sociales

Hace dos años, Sandra Rodríguez tomó impulso y escogió un nuevo camino de vida, uno que incluía una cámara y muchos "peluditos", como ella misma los llama. Sandra es fotógrafa de perros, una profesión inusual (y divertida) que se está abriendo camino en el mundo internauta cada vez más. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Hacer feliz a la gente y, por supuesto, a los canes.

En los últimos años, Sandra ha captado a cientos de perros con su lente y hoy asegura que ha encontrado el balance perfecto entre su vocación, talento y profesión: su trabajo soñado. De hecho, la ilusión empezó años atrás, cuando era tan solo una niña.

"Desde muy pequeña mostré ese amor por los animales. Si iba por la calle y veía a un perrito o gatito, sea de un vecino o de la calle me acercaba a saludarlo. Dicen que no hay que ser irrespetuosos y si un perrito te mueve la colita debes devolverle el saludo. Y eso hacía yo, saludar a cuanto peludito me encontraba en el camino", cuenta.

Aunque estudió publicidad en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), hace siete años su gusto por la fotografía la llevó a crear su primera página de Facebook relacionada al asunto: Juventud Fotográfica, un espacio web para fotógrafos amateurs como ella. En poco tiempo y sin pensarlo, el proyectó alcanzó a más de 80 mil personas y ella se hizo ganadora de la carrera corta de Fotografía y de un diplomado en Dirección de Arte para fotógrafos en un instituto peruano. Había alcanzado el plano profesional, al fin. Así que, cuando llegó la hora de especializarse, no dudo ni un segundo en mezclar sus dos pasiones: la fotografía y sus "peluditos".

Hoy, Sandra es dueña de Foto-Mascota, su propia empresa de fotografía de perros. A través de su página web y redes sociales, ofrece numerosos paquetes a personas que buscan inmortalizar el momento perfecto junto a los engreídos de la casa. Los precios van desde 200 soles y puedes elegir entre una sesión de fotos en estudio, en tu propio hogar o en exteriores, así como un paquete de cumpleaños o hasta de embarazada. Sí, aquí hay de todo.

Y, aunque su labor resulta amena y tierna para los amantes de los canes, también incluye algunos retos a superar, según cuenta Sandra. "El primer reto fue vencer por completo ciertos temores que me causó un accidente que tuve hace 5 años. Me mordió un perro en la cara, pero no fue su culpa, fue una reacción instintiva de él... Eso me generó por un tiempo cierto temor por los perritos", revela.

"Otro reto es lograr que miren a la cámara, y eso se logra a través de juegos, sonidos y otros secretitos que no puede develar (ríe). Los peluditos al ser bajitos son como un latido de corazón a nuestros pies, por ello si quiero tener una buena toma debo de estar en el piso tirada por completo. Y eso siempre lo hago, rampeo, ruedo, gateo", continúa.

Pero la promesa de Sandra con los perritos no termina cuando se apaga la cámara. Junto a sus engreídos de cuatro patas, Otto, Toffie y Canela, Sandra lucha todos los días por los derechos de los animales e incentiva a su público a seguir el camino de la adopción animal.

"Canela llegó a mi vida hace poco menos de dos años, la recogí de la calle y desde entonces llegó a traer más luz a mi vida. Dicen que cuando rescatas a un animal te rescatas a ti mismo, y eso sucedió con ella, me rescató", relata.

"Trabajo con rescatistas, les ayudo a difundir sus casos con lindas fotos. Al frente de mi estudio tengo un parque, entonces ellas vienen con sus perritos y gatitos rescatados y les hago fotos en mi estudio y otras en parque. Luego las publico en mis redes sociales, cuento la historia e invierto en publicidad pagada para que pueda llegar a más personas", cuenta.

"Si la vida me dio la bendición de hacer lo que más amo, lo mínimo que puedo hacer es retribuirlo", concluye.

A pesar de su gran colaboración con el mundo canino, Sandra asegura que aún hay mucho por hacer: especialmente hace hincapié en la esterilización canina y gatuna, así como en el seguro médico para mascotas, medidas que ya se dan en otros países.