En el mercado existen una variedad de mochilas, tanto para escolares, como para universitarios, pero hay una en especial que llama la atención por hacer productos 100% veganos, libres de crueldad animal y, por supuesto, de alta calidad. Esta marca se llama ‘Insecta’ y trabaja con cuero látex hecho con láminas de shiringa y hojas de piña.

La mente detrás de esta genial idea es la diseñadora Sandra Valle, quien, además, busca crear consciencia dándole trabajo a mujeres ashánincas, quienes tras un largo proceso consiguen un producto ecológico con la shiringa.

“Para conseguir las láminas de shiringa me contacto con mujeres ashánincas de comunidades selváticas, lo cual me parece también interesante porque de esta manera nos estamos ayudando y dando trabajo. Ellas no talan los árboles, el proceso consiste en cortar con un punzón una parte del árbol, al hacerlo bota un liquido lechoso (parecido a la sábila), este lo ponen sobre bases de algodón y dejan que se seque al aire libre. Así se convierte en látex vegano”, explica.

En el caso de las hojas de piña, Valle lamentablemente aún tiene que comprarlas en el extranjero porque en el Perú no las venden. “Nosotros aprovechamos las hojas de piña que muchas veces son botadas o quemadas. La traemos de España, allá las elaboran reciclando las fibras de las hojas de piña”, declara.

“El cuero de piña es muy resistente, y un producto hecho con este material fácilmente te puede durar ocho años y lo mejor es que nuestras mochilas son 100% veganas. Más adelante empezaremos a trabajar con cuero de cactus, ese es el siguiente objetivo”, agrega.

¿Los diseños? “A ‘Insecta’ llegan los jóvenes que buscan un producto original, y que tienen mucha conciencia ecológica, y que desean ser vegetarianos. En la tienda encuentran mochilas de varios colores, pero también podemos personalizarlas a su gusto. En esta época a muchos les gusta los videojuegos y la tecnología”.

Dato: Este viernes 6 de marzo se realizará la reapertura de ‘Insecta’ (Jirón Unión 108, Barranco) y para celebrar esta noticia todas las compras que se realicen durante el día serán entregadas con un regalo adicional.