Tantas veces se ha visto ese beso robado de Iker Casillas y tantas veces se ha escuchado ese “Madre Mía...” de Sara Carbonero, que ya se sabe de memoria. La medalla en el pecho de Iker, el pelo largo de Sara, las marcas oficiales en el banner del Mundial de Sudáfrica 2010, la sorpresa. Se trata del episodio más romántico en la historia de todas las Copas del Mundo, que ya en sí mismo es un juego amoroso que reparte abrazos, besos volados, señales al corazón, pero este lo superó.

Hasta hoy, exactamente, 917.412 veces visto el beso en el primer video que salta en el buscador de YouTube. E imaginado muchas más.

El 11 de julio del 2010, en esa zona liberada exclusiva para periodistas acreditados, cuando ya Andrés Iniesta había anotado el único gol con que España vencía 1-0 a Holanda y se quedaba con su primer Mundial, en una transmisión en vivo para el canal donde ella, Sara Carbonero, reporteaba en detalle a los campeones, el capitán de la selección española de fútbol, hizo lo que cualquier enamorado habría hecho en un momento de alegría. perdón: en un irrepetible momento de alegría: se acordó de sus padres, de sus hermanos, y como tenía enfrente a su novia, fue y la besó.

Lo que vino después fue una historia feliz.

Hace un año y monedas, en mayo del 2019, la familia Casillas-Carbonero recibió 2 noticias como autogoles. Iker sufrió un infarto de miocardio, y fue operado de emergencia y Sara, modelo, periodista, presentadora de TV, española y madre de Martín y Lucas, confirmó en su cuenta de Instagram otra mala noticia: tenía cáncer.

“Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir”, escribió, al lado de una cita del escritor Haruki Murakami.

“Y a una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste”, decía la cita.

Sara Carbonero lo acaba de lograr.

***

Los romances entre futbolistas y gente vinculada al fútbol no son exclusivos de España. Ni de Argentina. También ha pasado en el Perú. Pasa. Antes de casarse con la conductora de TV Gisela Valcárcel, Roberto Martínez fue novio de la voleibolista Rosa García, la China -no sé si lo sabían, pero bueno-. Ketty Rojas ya era una basquetbolista de selección cuando conoció al Trucha Percy Rojas, quién luego sería su esposo. David Hidalgo fue uno de los enviados especiales de El Comercio al Mundial del 2010, junto a Carlos Salas, hoy editor general de la web. Tiene una memoria impecable. Recuerda ese episodio así: “Ese día estábamos en la sala de prensa del estadio Soccer City, después de la final, y el beso lo vimos por la TV de nuestra mesa. Lógicamente con la emoción del título, de hecho nos sorprendió que Sara rompa el protocolo con su novio. Hasta ahora sigo esperando que me dé la nota, porque en la sala de prensa del estadio Ellis Park, luego de la derrota del debut, la abordé para pedirle una nota y me dijo que me la daría luego. Por lo menos nos trató 100 veces mejor que el avinagrado Stoichkov”.

Diez años y 2.7 millones de seguidores en IG después, Sara Carbonero compartió esta increíble imagen, una noticia de vencedora: una foto con el pelo corto, los ojos verdes mar de Punta Cana, y su interminable sonrisa. Si se puede resumir en una foto la palabra paz, es con esta.

“Boa tarde”, dice el mensaje en portugués, como leyenda de la foto. Más de 271 mil likes hasta el cierre de este reporte. Más de 271 mil me gusta en su post: sin duda, la mejor forma de usar el dedo pulgar esta mañana.

