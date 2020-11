Hoy a las 6 de la tarde la blanquirroja se enfrentará a la selección sureña en el Estadio Nacional de Santiago, en lo que muchos conocemos como “Clásico del Pacífico”, durante la tercera fecha de las clasificatorias al Mundial Qatar 2022. Hasta el momento, las bajas confirmadas de la selección peruana son Carlos Zambrano (por suspensión), además de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán por lesiones.

Asimismo, cabe resaltar la participación del tan esperado delantero Gianluca Lapadula, goleador en de Benevento en la Serie A italiana. En la previa al partido, convocamos algunas voces femeninas del periodismo deportivo para brindar sus pronósticos, y sumar opiniones respecto a la participación del ítalo-peruano.

Talía Azcárate:

1. Pronóstico del partido: Es difícil dar un pronóstico sobre el partido, pero creo que estamos en la capacidad de sacar adelante o de pelear cualquier duelo contra cualquier selección latinoamericana, más aún después de lo demostrado futbolísticamente en el partido frente a Brasil. Si tuviera que dar un resultado, considero que podemos ganar por la mínima, 1-0 ante Chile.

2. Opinión respecto a Gianluca Lapadula: Lo principal es entender que es un elemento que va a sumar, que la idea es ampliar el universo de jugadores. Es un jugador de la serie A de Italia, de Clase A. Y bueno, tenemos que aprovecharlo. Ahora, creo que tampoco tenemos que generarle una responsabilidad innecesaria, de que porque no marque en el partido ya lo lapidas, no es por ahí. Es zurdo, puede manejar el otro perfil para la definición, aguanta muy bien de espaldas, es ‘cargoso’, incisivo en la marca, tiene buena lectura táctica, creo que es un jugador que le suma mucho a la selección.

Jeanet Sosa:

1. Pronóstico del partido: El fútbol siempre nos sorprende. Así como la selección peruana en la era Gareca, que ya ha cortado con malas rachas y estadísticas que parecían imborrables. No vencemos a Chile en Santiago desde 1985 cuando ganamos 2-1 en un amistoso. Sin embargo, ‘la Roja’ de hoy no es la misma de su mejor época. Ambos equipos llegan al viernes con bajas, pero con la misma necesidad: sumar tres puntos. Tenemos argumentos para ganar. Que así sea.

2. Opinión respecto a Gianluca Lapadula: Mucho se ha discutido sobre si Gianluca Lapadula es o no necesario para el equipo. Creo que la selección ha demostrado que ningún jugador es imprescindible. De hecho, cuando hace falta Paolo Guerrero —por ejemplo— se tienen otras opciones. Sin embargo, pienso que hoy existe la necesidad de ser efectivos en el arco rival y Lapadula es un delantero con gol y con características idóneas para enfrentar a Chile. Y cuando se suma otro atacante que puede asumir el gran reto, ¿por qué no darle la oportunidad?

Pamela Ríos-Calmet:

1. Pronóstico del partido: Para el encuentro ante Chile, veo el panorama un poco más favorable para Perú en comparación a la primera fecha doble. Apostaría, incluso, por una victoria para la selección nacional. Chile llega con varias bajas importantes, como la de Aranguiz, Sierralta, Vargas, Medel y Arias. Además, Pulgar aún es duda. En tanto, la selección mostró buena participación en su último duelo ante Brasil, y salvo las bajas en la delantera (Paolo y Farfán), y la de Carlos Zambrano, el equipo llega completo. Incluso, Flores vuelve al once titular. Esto además de la continuidad que vienen teniendo nuestros jugadores en su equipo apunta a que la blanquirroja puede sacar una victoria histórica en Santiago.

2. Opinión respecto a Gianluca Lapadula: En un inicio yo no tomaba tan bien su convocatoria, por lo acontecido hace unos años. Sin embargo, en una situación como esta, sin Guerrero y sin Farfán, un delantero de su nivel le hace bien a la selección. Me da gusto que haya sido bien recibido por el equipo porque eso hará que se adapte rápido, y quien sabe, pueda sumar minutos este viernes frente a Chile, ante un Ruidíaz que si bien destaca en la MLS, en la selección aún tiene deudas pendientes. Espero, en favor de Perú, que pueda destacar y que nos regale alegrías en esta fecha doble.

Daniella Fernández:

1. Pronóstico del partido: Siempre jugar en Chile es complicado. Sobre todo en Santiago, y teniendo en cuenta que esta será la décima vez que enfrentamos al equipo sureño en la capital. Además, tenemos un saldo de 7 derrotas y 2 empates. Hoy, un punto a favor de Perú es que se juega sin público, por ende la presión será menor en el Estadio Nacional de Chile. Asimismo, mantiene un mismo proceso ya desde el 2015 con Ricardo Gareca al mando, y es un equipo más consolidado, que se conoce, que juega de memoria; frente a un Chile que para esta fecha ha convocado de regreso a figuras como Claudio Bravo, Beausejour y tiene a grandes como Vidal, Sánchez; pero quien no está es Vargas, que es el jugador chileno que más veces le ha anotado a Perú. Entonces, siempre dar un pronóstico es complicado, pero creo que evaluando los antecedentes, Perú llega de una mejor manera de juego, mucho más concreta y entendida por los jugadores.

2. Opinión respecto a Gianluca Lapadula: Si bien es cierto, Perú es una selección a la que no le sobra nada, así que hoy ante la ausencia ya conocida de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, necesitamos delanteros de jerarquía, y él milita en una liga competitiva, como lo es la liga italiana, donde choca con rivales de primerísimo nivel. Creo que es importante como él ha llegado al grupo, cómo lo han recibido, ya que habla de la calidad de persona que puede ser Gianluca Lapadula para sumarse al grupo. Además, Ricardo Gareca lo dijo hace unos días, que Lapadula incluso ha superado las expectativas a la hora de entrenar, entonces eso nos hace ver que el universo de jugadores para la selección esta creciendo y mejorando.

Rosa Muñoz:

1. Pronóstico del partido: Considero que este partido entre Chile y Perú va a ser bastante parejo, probablemente un partido con un trámite cerrado en donde apenas podamos ver uno o dos goles, o un empate.; porque considero que ambas escuadras tienen bastantes similitudes, a pesar de que sus circunstancias son distintas, por ejemplo, algo positivo que rescato de la selección peruana, es que a comparación de la primera fecha, en esta ocasión los jugadores vienen con mejor ritmo, son más recurrentes, lo cual es bueno, pero todavía tenemos esta incertidumbre respecto al gol, a la pieza que asume la responsabilidad respecto a la cuota goleadora, no hay mayor certeza. Ahora, también tenemos unos puntos que son relativamente débiles, como los laterales, Miguel Trauco es un jugador extraordinario, pero considero que no se encuentra en su mejor versión, todavía tiene algunas carencias en el plano defensivo, y la selección chilena puede tomarlas para elaborar en nuestra área. Lo mismo sucede con Advíncula. Ahora, uno de los puntos fuertes de Perú, que es algo que partido a partido se ha llegado a consolidar, es la primera línea de gol, lo que hacen Yotún, Tapia, Aquino, han alcanzado una maduraz futbolística y mental como para enfrentar a cualquier rival que se nos ponga en frente.

2. Opinión respecto a Gianluca Lapadula: creo que genera gran expectativa, un optimismo en una posición en la que nos encontramos en deuda, como lo es la delantera. Yo no veo nada de malo en que el pueblo peruano se pueda emocionar por tener a un jugador goleador de la Serie A en la selección, pero tampoco considero justo cargarle toda la responsabilidad a él, o prácticamente considerarlo como salvador de la selección peruana, porque él no llega a lavarle la cara a Perú, el llega para aportar con su fuerte, que son los goles, pero todavía hay que saber llevarlo, todavía está en proceso de adaptarse al grupo, de ver cómo se acomoda en la cancha y cuál es la dinámica. No hay que esperar que en los minutos que lleguen a darle meta un gol, si lo hace bien, pero si no, tampoco es para quemarlo.

Vanessa Herrera:

1. Pronóstico del partido: Los partidos contra Chile siempre son especiales, se juegan dentro y fuera de las canchas y siempre van más allá de los 3 puntos. Ahora, no creo que sea distinto. El valor agregado lo tenemos con la actualidad deportiva de la selección nacional, pues este ya no es el equipo chico de Sudamérica, pese a que en la tabla eso no se vea reflejado tras haber jugado los dos primeros partidos. Chile llega con algunas ausencias, Gary Medel debe ser la sensible de ellas. Sin embargo, no podemos confiarnos, pues Chile, siempre es Chile.

Nosotros, por otro lado, también tenemos ausencias considerables como la de Paolo y Jefferson, pero está la incorporación de Lapadula que genera mucha expectativa. Va a ser un duelo duro, como todos los que se juegan frente al equipo del sur, pero confío que la ‘bicolor’ podrá robar aunque sea un punto en Santiago, con la volante como principal arma, pues no podemos negar lo bien que vienen trabajando Tapia, Aquino y Yotún, tanto individualmente, como en el juego asociativo.

2. Opinión respecto a Gianluca Lapadula: Incorporar a hombres de experiencia y con gol, siempre es importante para la ‘bicolor’. Gianluca Lapadula ha generado mucho debate, por sus origines, porque en un primer llamado no vino, pero aparentemente ahora la historia es distinta. No tenemos muchas opciones si centrodelanteros hablamos, y que llegue una nueva, siempre va a ser positivo. Mientras más se amplíe el universo de jugadores de la selección peruana, mejor. Eso no solamente nos ayuda si hablamos únicamente de él, pues la competencia se hace mucho más intensa y potencia el colectivo. Además, según venimos viendo en redes, el jugador del Benevento, ha sabido incorporarse bien al grupo, ahora esperemos que ello se vea plasmado también en la cancha.

