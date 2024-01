“Tener 30, ser coqueta y próspera” era el sueño de la adolescente protagonista de la icónica película “Si tuviera 30″, quien mágicamente despierta siendo una diosa treintañera (encarnada por la espectacular Jennifer Garner) y cumple el sueño que muchas mujeres desean al llegar a esta edad: lucir joven, exitosa y bella. Pero la realidad es mucho más dura y difícil de afrontar. Claro ejemplo de esta batalla interior que puede llegar a afectar nuestra salud mental es Selena Gómez, quien hace poco nos regaló una dosis de realidad con la que muchas mujeres se pueden identificar: lo difícil que es a veces aceptar los cambios en el cuerpo con el paso del tiempo. Con la guía de especialistas en salud física y mental, te explicamos todo sobre este proceso de transformación que vivimos con los años.

Hace unos días, Selena Gómez sorprendió a sus seguidores de Instagram con una inesperada y sincera reflexión a través de sus historias. “Hoy me di cuenta que nunca volveré a verme así”, fue la frase con la que acompañó una foto suya en bikini luciendo el delgado cuerpo que la caracterizó en su adolescencia y que usó para explicar su siguiente historia. “No soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy… A veces olvido que está bien ser yo”, fue la conclusión que acompañó la segunda fotografía donde se ve a su yo actual luciendo también un bikini.

Esta sincera confesión de quien tuvo que lidiar con una intensa ola de ‘body shaming’ durante muchos años volvió a poner en agenda la eterna espina femenina relacionada al cambio de la imagen corporal al pasar los años.

¿Qué sucede en nuestro cuerpo después de los 20?

Con el tiempo, el cuerpo cambia. Eso es un hecho. Una realidad. El cuerpo de una mujer a los 16 años no será el mismo que a los 30. Le pasa a Selena Gómez y a millones de mujeres alrededor del mundo desde tiempos inmemorables. Si bien el caso de la ex estrella Disney tuvo por principal antagonista al lupus, la enfermedad crónica contra la que luchó por años; lo cierto es que al llegar a los 30 años el cuerpo empieza a mostrar signos de envejecimiento más claros, trayendo consigo diversos efectos que pueden ser chocantes para muchas.

Para conocer sobre este complicado proceso, conversamos con la doctora y ginecóloga Corina Hidalgo, quien reveló que estos cambios pueden ser de origen metabólico y/o hormonal . Al llegar a los 30, el metabolismo se ralentiza , ocasionando que sea más difícil mantener o bajar de peso. Sumado a esto, los hábitos (buenos y malos) que se adquirieron durante la etapa de los 20 pueden dificultar mucho más mantener el equilibrio corporal y hasta generar ciertas enfermedades metabólicas que a su vez pueden generar desórdenes hormonales.

Según la doctora, al llegar a los 30, el sistema hormonal entra en estado de alerta . Hipotiroidismo, aumento de prolactina y alteraciones en la ovulación harán que ganes más grasa y pierdas masa muscular. Aún así, hay que tener en cuenta que lo más importante es que no haya desorden metabólico u hormonal que esté produciendo esos cambios corporales. “Hay mujeres que llegan con algunos desórdenes pero también hay otras que no. De tener un desorden, hasta puede ocurrir caída de cabello, aumento de acné, dificultad para bajar de peso, uñas quebradizas, piel seca, sequedad vulvar o vaginal, bajo deseo sexual, entre otros pequeños detalles que van cambiando tu estilo de vida. Por eso pedimos exámenes para prevenir cualquier desbalance”, asevera. “Hay chicas que hasta en un mes tienen un cambio hormonal marcado”, agrega.

Todos estos cambios que afectan la salud física terminan teniendo efecto en otras áreas. La más afectada, la salud mental.

La crisis de los 30: una lucha con el pasado

Pero, ¿por qué no logramos recibir estos cambios con normalidad? ¿por qué para algunas mujeres se nos hace difícil pasar esta etapa? No es ningún secreto que los 30 son una edad temida por muchos. Ya sea por presión social o metas personales; lo cierto es que la tercera década puede asustar. Más aún si viene con cambios físicos. Pero la realidad es que no hay nada más lejos de la realidad: con tantas experiencias vividas en los 20 y muchas más madurez de por medio, los 30 pueden ser (en realidad) la mejor época de tu vida.

Pero para entender mejor qué puede pasar por nuestra mente, conversamos con la psicóloga Valeria Paredes De La Torre, especialista en Terapia Cognitivo Conductual.

Entre las principales causas está aquella que ha perdurado por generaciones y se ha vuelto una silenciosa y sutil tortura sistémica: la presión social . Aunque en pleno 2024 ya se habla más y mejor sobre la diversidad de cuerpos, los dañinos estándares de belleza ya han echado raíces en millones de mujeres que desarrollan nuevas inseguridades. “La sociedad nos bombardea con estándares de belleza poco realistas, pero hay que entender que la verdadera belleza radica en nuestra autenticidad, nuestro bienestar”, revela la psicóloga. “Es comprensible que estos cambios en la imagen corporal generen ansiedad y autopercepción y autoevaluación negativas; pues dejamos de darle importancia a otros temas para enfocarnos en estos cambios ”, afirma.





Para darle la vuelta al asunto, hay que empezar a trabajar algunas técnicas. La autoaceptación no es algo que ocurre de repente, es un proceso gradual, progresivo. Para afrontar esta nueva etapa de cambios, la terapeuta brinda algunos consejos que debemos hacer parte de nuestra rutina diaria para poder seguir adelante.

“ Dejar el pasado, dejar de darle importancia para poder vivir plenamente en el presente ”, aconseja. Para lograrlo, la especialista revela que la autocompasión es la clave. Tratarnos con la misma amabilidad con la que trataríamos a una amiga. En lugar de enfocarnos en cultivar la autoestima sólo en base a la apariencia externa, lo recomendable es hacerlo en base al bienestar integral. También, ayuda mucho la conexión social y el apoyo emocional. Familiares, amigas, mujeres que hayan pasado o estén por pasar por esta etapa.

“Estas estrategias son muy poderosas porque compartir experiencias creará sentido de comunidad y fomentará la comprensión para abrazar esos cambios en el cuerpo y lograr vivir de una manera más plena y auténtica”, asegura la psicóloga.

Así como Selena, si estás atravesando algún cambio en tu cuerpo, necesitarás hacer las paces con tu yo del pasado para darle una calurosa bienvenida a la nueva tú. Una que está lista para ser una mujer cada vez más exitosa, madura y por supuesto, bella.