A través de la plataforma de streaming Apple TV+, Selena Gomez comparte un íntimo viaje por los últimos seis años de su vida. Su lucha contra una enfermedad compleja como el lupus, su diagnóstico de bipolaridad y diferentes condiciones de salud mental, y la vertiginosa carrera que ha vivido desde que tenía siete años, son los capítulos principales de este recorrido por la mente (y alma) de la artista mexicoamericana.

Una carrera interrumpida por el lupus y trastornos de salud mental

Tal como se ve en el tráiler -compartido por la misma Selena en el Día Mundial de la Salud Mental- la artista revela momentos de auténtica vulnerabilidad. Entre lágrimas, deja en claro su estado de cansancio tras más de diez años ante los focos de la industria del entretenimiento. Todo inicia en 2016, un año después del lanzamiento del álbum que prometía llevar su carrera como solista al siguiente nivel. ‘Revival’ -renacimiento en español- fue la gira que no pudo terminar a causa del lupus, enfermedad autoinmunitaria crónica que más tarde le traería graves complicaciones.

A su condición de salud física, se le sumaron trastornos psicológicos como depresión y ansiedad que finalmente le provocaron una crisis de salud mental y un posterior diagnóstico de bipolaridad.

La actriz está convencida que contando su experiencia y las pruebas que ha venido enfrentando durante tantos años, al menos una persona se sentirá acompañada en momentos de dolor. “Estoy agradecida de estar viva” , dice la artista de 30 años en un fragmento del tráiler oficial del esperado documental.

El nuevo documental de Selena Gomez tardó seis años en grabarse

Este compilado de la vida de la actriz y cantante no fue tarea sencilla. De hecho, el ambicioso y demandante proyecto tomó seis años de rodaje para convertirse en realidad. A cargo del director de cine Alek Keshishian -quien también estuvo a la cabeza del documental de Madonna ‘Truth or Dare’- la pieza biográfica promete conmover a aficionados y personas que simplemente reconocen a la exestrella de Disney por algún episodio concreto de su vida.

En la producción audiovisual de hora y media, escucharemos crudos testimonios del entorno más cercano de la fundadora de Rare Beauty. Su mamá, mejores amigos y parte de su staff se sinceran ante las cámaras y validan los sentimientos de Selena Gomez en los que fueron los años más difíciles de su vida.

Pero no todo es tristeza y dolor en esta película biográfica. Existe un mensaje de reflexión y superación que Selena se ha encargado de transmitir durante los últimos años. “Lo que me hace feliz es la conexión y me ayuda a salir de mi mente”, mencionó la empresaria de belleza durante las grabaciones del proyecto.

Selena Gomez luce un vestido satinado en la premiere de ‘My Mind & Me’

A dos días del estreno oficial de la cinta biográfica, la protagonista de ‘Only Murders in the Building’ caminó por la alfombra roja de lo que sería la premiere del documental producido por Apple TV+. En el primer día del AFI Fest -prestigioso evento que proyecta seleccionadas películas de todo el mundo a un público en Los Ángeles- Selena Gomez se dejó ver en un diseño de estilo lencero que definía perfectamente su figura. El vestido morado firmado por el sello norteamericano Rodarte, llevaba un escote asimétrico y una falda fluida.

El estilismo -a cargo de Kate Young- para la presentación del filme en el TCL Chinese Theater de Hollywood se complementó con un peinado recogido y maquillaje de estilo ‘smokey eye’. Los accesorios se mantuvieron en la línea clásica con unos stilettos brillantes y un clutch a juego.