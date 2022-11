El estreno del nuevo documental de Selena Gómez, “My mind & Me”, puso a la artista y sus luchas (y relaciones) personales en la mira. Entre ellas, su larga y complicada amistad con Francia Raísa, a quien al parecer no solo decidió omitir en su documental, sino también de su círculo íntimo al mencionar en una entrevista que Taylor Swift era su “única amiga en la industria”.

A raíz de su documental, Selena Gómez abrió su corazón en una reciente entrevista para Rolling Stone, pero una sencilla frase que dijo desató una nueva polémica en torno a su amistad con Francia. “ Nunca encajé en un grupo genial de chicas que eran celebridades. Mi única amiga en la industria realmente es Taylor, así que recuerdo sentir que no pertenecía ”, dijo la cantante.

Esta declaración llegó a oídos de Raísa, quien al parecer no le sentó nada bien, pues no pudo evitar responder con un críptico mensaje en la publicación de la noticia en Instagram. “ Interesante ” fue el comentario que aunque luego borró, no pasó para nada desapercibido.

Las noticias y los chismes vuelan rápido. Ni corta ni perezosa, Selena Gómez respondió de vuelta ante las especulaciones. “ Lo siento, no mencioné a cada persona que conozco ”, comentó en un viral TikTok que explicaba el reciente drama.

¿Qué pasó entre Francia Raísa y Selena Gómez?

‘Si el río suena es porque piedras trae’ es lo que todo el mundo en redes empezó a especular. Y es que no sería novedad si Francia y Selena se distancien, ya lo han hecho antes. Luego de que en el 2017 la actriz le salvara la vida a Selena donándole su riñón, al siguiente año ya no se querían ver ni en pintura . Según la amiga, por las malas conductas de la cantante (entre ellas, volver a beber alcohol).

Esta enemistad pareció llegar a su fin cuando Selena reveló que Francia estuvo en su fiesta de cumpleaños hace unos meses (sí, la de la temática de novia). Incluso empezaron a grabar TikToks juntas y toda la cosa. La amistad parecía ir viento en popa.

Por eso el reciente comentario de Selena sobre Taylor como su única amiga en la industria sorprendió a Francia. Algunos especulan que la cantante se refería a la industria de la música; otros, que porque veía a Francia como hermana y no famosa; e incluso otros que decían que probablemente no la consideraba lo suficientemente famosa. En fin, todo queda solo como especulaciones, pues ninguna ha dado extensas declaraciones sobre el tema.

¿Cómo se hicieron amigas Taylor Swift y Selena Gomez?

Esta reciente declaración de Selena al menos nos ha dejado (nuevamente) algo en claro: Taylor y Selena sí que son mejores amigas. Una amistad que, curiosamente, inició hace 10 años cuando ambas salían con los Jonas Brothers . En palabras de Selena, su amistad es lo mejor que obtuvieron de esas relaciones.

¿De qué trata el documental “My mind & Me”?

A pesar de todos los rumores y especulaciones sobre ella, lo cierto es que hoy vemos a una Selena con voz propia. Una Selena auténtica. Así lo demuestra con el estreno del nuevo documental sobre su vida, en el cual revela la íntima lucha que llevó a cuestas y sus repercusiones en su salud mental.