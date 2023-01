Tras la reciente aparición de Selena Gomez en los premios Globos de Oro 2023 el 10 de enero pasado, la actriz de raíces latinas se ha visto señalada por razones que van más allá de su carrera artística. La ex chica Disney se ha convertido en la última celebridad en enfrentarse a comentarios referidos a su apariencia física.

Foto: Getty Images

Selena Gomez habla de su aumento de peso tras su aparición en los Globos de Oro

La protagonista de “Solo asesinatos en el edificio” tomó su cuenta de Instagram e inició una transmisión en vivo para hacer declaraciones que parecen ir dirigidas a sus críticos después de que fuera criticada por su cuerpo tras caminar en la alfombra roja de los Globos de Oro 2023.

Como recordamos, la aparición de la intérprete de ‘Calm Down’ en la gala de premiación suponía su primera nominación a los Globos de Oro. Nominada a mejor actriz de serie de televisión, musical o comedia en los premios por el papel de Mabel Mora en la serie de Hulu; Selena deslumbró en su recorrido por la alfombra.

Foto: Getty Images

Y aunque no consiguió ningún trofeo en la categoría, Selena Gomez sí ganó al responder de manera espontánea y real a los usuarios que dejaron comentarios desagradables sobre su cuerpo y su apariencia en el evento.

Ante esto, Selena Gomez se tomó el tiempo durante el fin de semana para hablar de la importancia de la positividad corporal junto a su hermana pequeña, Gracie Teefey. “Ahora estoy un poco grande porque disfruté durante las vacaciones... pero no nos importa” , dijo la actriz y cantante antes de soltar una carcajada junto a su hermana de 9 años.

Con esta respuesta, queda más que claro que la querida Sel no se ve a si misma como una víctima del interminable ‘body shaming’. A pesar de los comentarios fuera de lugar, fuimos más (sí, nos incluimos) los que pensamos que Selena Gomez lució espectacular con el vestido de terciopelo negro de Valentino Haute Couture que llevó en la gala. Las voluminosas mangas moradas y un pronunciado escote de hombros al descubierto, hicieron que la artista de 30 años se viera como una auténtica estrella de televisión.

Selena Gomez se enfrenta una vez más a los comentarios sobre su apariencia física

Esta no es la primera vez que Gomez ha puesto al descubierto a las personas por comentar sobre su apariencia. En abril de 2022, la estrella de televisión juvenil criticó en TikTok a los que se burlaban de su cuerpo, diciendo que ser “delgada” no merecía la pena cuando tienes que perderte tus comidas favoritas porque “la gente se queja de [su peso] de todos modos”.

“Pero, sinceramente, no me importa mi peso porque de todas formas la gente se burla. Eres “demasiado pequeña”, “eres demasiado grande”, “eso no te queda bien” , dijo hace un tiempo.

¿Quién fue la cita de Selena Gomez en los Globos de Oro?

La fundadora de Rare Beauty llegó muy bien acompañada a la gala anual de los Globos de Oro. Selena posó en la alfombra roja con su hermana de nueve años Gracie Teefey quien llevaba un deslumbrante vestido dorado.

Foto: Getty Images

Esta no es la primera vez que la cantante de “Lose You To Love Me” lleva a su adorable hermana a un evento de la industria.

En 2019, Gomez y Gracie lucieron atuendos inspirados en Elsa en el estreno de “Frozen 2″ de Disney, donde las hermanas compartieron un dulce beso en la alfombra.

Hoy en día, Gracie puede acompañar a Gomez cuando sale con sus amigos famosos. A principios de esta semana, la estudiante de primaria se unió a la fundadora de Rare Beauty para celebrar el 28 cumpleaños de Nicole Peltz.