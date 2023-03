Luego de convertirse en la mujer con más seguidores en Instagram, Selena Gómez sorprendió nuevamente a sus fans. Esta vez no tiene que ver con Hailey Bieber o con Kylie Jenner, sino por el último look que ha publicado en sus redes.

La última foto de Selena Gómez vestida de novia enamoró las redes sociales. La cantante fue fotografiada recorriendo las avenidas de la Gran Manzana en Nueva York. Vestida como una princesa, Selena lució un vestido de novia de corte princesa, con una falda de vuelo y un escote corazón que realza aún más la belleza de la actriz. Lo más llamativo es que el look de novia fue combinado con un par de botas blancas de la icónica marca de los 90, Doctor Martens.

Como accesorios, Selena lució unos guantes cortos de color blanco satinados y unos aretes largos de cristales rectangulares grandes. El look fue acompañado con un largo velo con encaje de flores y con un moño bajo con dos mechones sueltos al frente de su rostro. Selena también ha compartido una foto con el vestido de novia en sus redes sociales. La publicación, ya cuenta con más de 10 millones de likes y más de 50 mil comentarios. En su Instagram, la actriz compartió una foto súper espontánea “No tengo subtítulos. Sólo un día normal en el trabajo”, publicó Selena. Las imágenes fueron captadas por paparazzis y se trata de una de las escenas de la nueva temporada de “Solo Asesinatos en el Edificio”, disponible en Star+.





Selena es una de las protagonistas de la serie

La tercera temporada de “Solo Asesinatos en el Edificio”, protagonizada por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short aún no tiene fecha de estreno, pero podemos decir que la fecha a esperar es a mediados de este año. La tercera temporada de la trama, que cuenta la historia del edificio de Nueva York y que parece tener cierto imán y gusto por los asesinatos, está siendo grabada actualmente y promete traer muchas novedades y participaciones inéditas.

La actriz y cantante, a quien la conocemos por más de una década viendo sus películas y series de Disney, realiza el papel de Mabel Mora, una joven artista latina que vive en el mítico edificio Arconia. Para esta tercera temporada, el actor Paul Rudd será uno de los personajes principales de la trama. Asimismo la noticia más inesperada será la participación de la icónica actriz Meryl Streep, la cual cuenta con diversas nominaciones al Oscar. Aunque el papel de la actriz ya ha sido confirmado, la serie aún no despeja datos sobre su papel en la trama.

Only Murders in the Building, la serie protagonizada por Selena

En la primera temporada, la serie resumió la investigación sobre el asesinato del personaje Tim Kono. Ya en la segunda temporada pudimos ver la incriminación de Mabel, protagonizada por Selena Gomez, por la muerte del personaje Bunny. Sin embargo, uno de los plot twists menos esperados, fue la descoberta del verdadero asesino culpable por la muerte de Bunny.

Lamentablemente, la temporada 3 de Solo Asesinatos en el Edificio aún no cuenta con trailer o avance oficial. Sin embargo, ya sabemos que podremos ver la participación de algunos actores muy reconocidos de Hollywood. En Estados Unidos, la serie se distribuye a través de Hulu, y para los países de Latinoamérica es distribuida por la plataforma Star+.

A pesar de toda la polémica e indirectas involucrando a la novia de Justin Bieber, la actriz y cantante Selena Gomez sigue triunfando entre las celebridades. Todavía no sabemos cuándo se hará realidad este momento de novia en la vida de Selena, pero por el momento, los fans lo podrán imaginar después de ver los nuevos capítulos de la tercera temporada de ‘Only Murders in the Building’.