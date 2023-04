6 / 10

Con la actuación estelar de Milo Ventimiglia (This is Us), "El arte de conducir bajo la lluvia" es un filme narrado desde la visión de Enzo, un perro adulto que reflexiona sobre su vida y rememora todo aquello por lo que han pasado él y su familia. En sus últimos días de vida, Enzo finalmente cumple sus más grandes sueños, viendo como su dueño encuentra la felicidad en su carrera como piloto y con una vida junto a su adorad hija. Puedes disfrutar de esta emotiva película en Disney+. (Foto: Disney+).