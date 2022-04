¿Viajar para desconectar o viajar para conectar? Es una pregunta que probablemente no podamos responder a la ligera. Lo que sí sabemos es que viajar es sinónimo de disfrutar, de experimentar y de conocerse a uno mismo. Tomamos como excusa este feriado largo por Semana Santa, para hablar sobre los viajes, la actividad que predomina como plan en estos días libres. Respecto a este tema, nos cuestionamos si organizar un viaje es tarea exclusiva de vacaciones. Para dejar atrás este mito, decidimos conversar con Denisse Guerrero, ingeniera industrial de lunes a viernes y apasionada viajera durante los fines de semana. Su personalidad definitivamente transmite motivación, transparencia y credibilidad. Probablemente sean esos mismos atributos los que la han llevado a construir una relación tan cercana con sus seguidores a través de su cuenta en Instagram. En una conversación mañanera, Denisse nos cuenta acerca de sus inicios como blogger, sus motivaciones y el mensaje que busca transmitir.

Sus inicios en las redes sociales

De lunes a viernes, Denisse trabaja como ingeniera industrial en un tradicional horario de oficina. Pero los fines de semana, se dedica a crear contenido para sus redes sociales, donde se le conoce más como Travelholic. Viajar es su gran pasión. Descubrir nuevos destinos, aprovechar el fin de semana y lograr balancear el ámbito laboral con el tiempo libre, son algunas de sus motivaciones más grandes.

Todo inició como una búsqueda del balance entre el trabajo y pasar tiempo con los suyos. Cuando se dio cuenta, pasaba más tiempo en ruta que en casa. El balance entre el trabajo y los viajes, es un tema de conversación frecuente en sus redes sociales, en las que intenta compartir con su público sus mejores consejos para encontrar el equilibrio en la vida y demostrarles que, sí se puede viajar y conocer rincones del Perú sin renunciar al trabajo de oficina. Todo es cuestión de organización, según la experta.

Así empezaron los viajes, las fotos en redes sociales y también fueron llegando las consultas y pedidos de recomendaciones. Nos confiesa que en un inicio se mostraba un poco reacia a aparecer frente a cámaras pero con el tiempo ha aprendido a superar ese temor y finalmente presentarse a sus seguidores tal como es. El vínculo de confianza y la cercanía han sido las claves para establecer la relación que hoy en día tiene con sus seguidores. “No quiero que sientan que soy una persona que solo se dedica a viajar. Me gusta mostrar actividades de mi día a día, de mi trabajo como para compensar y lograr ese balance que muchos creen inalcanzable cuando trabajas” indica Travelholic.

Denisse Guerrero tiene sus metas bastante claras. En los cortos tres años que viene trabajando en su blog, ya ha estado involucrada en grandes proyectos. Guerrero nos cuenta (con cierta nostalgia) que una agencia de viajes de su querida Ica fue la primera empresa que apostó por ella. En su momento, ella se sentía en la cima del mundo, ya que algo que empezó como un proyecto personal comenzaba a ser valorado por diferentes actores de la industria del turismo.

“Conforme vas creciendo, tus sueños van creciendo contigo”

La blogger de viajes va abriendo su camino cada vez más. Desde colaboraciones con otros viajeros y filmmakers; hasta proyectos con reconocidas cadenas de hoteles y marcas internacionales. “Cuando miro hacia atrás pienso en lo que he obtenido y me digo a misma: siéntete orgullosa de cada paso que das” , apunta Guerrero. En la narrativa de su mensaje destaca permanentemente la importancia de darle valor y un lugar especial a cada paso que uno mismo va teniendo.

Sus propósitos con Travelholic se vienen alineando con sus logros. Denisse Guerrero recalca en todo momento los dos objetivos que tiene con su blog. Por un lado, viajar y dar a conocer los lugares hermosos que tiene nuestro Perú y el resto del mundo es lo que la motiva. Por otro lado, ella busca demostrar que el éxito profesional no es ajeno a disfrutar de tu tiempo libre y que no es imposible escapar por unos días de la ciudad. “Finalmente, el hecho de llegar a una comunidad, que sienta que debe y puede tener balance en su vida es algo que me llena como persona”.

Rompiendo mitos al viajar

Viajar en solitario no es siempre lo más sencillo, pero muchas veces es necesario y Denisse es la prueba viviente de ello. “Si es que nadie puede viajar conmigo, iré yo sola. ¿Por qué voy a depender de los demás?”, fue la frase que marcó un antes y después en su vida. Muchos de sus viajes los realiza sola y comparte con sus seguidores consejos y trucos para convertir esos días en solitario en experiencias inolvidables.

Además, Denisse busca romper el mito que asegura que solo se puede viajar en vacaciones. A veces pensamos que es necesario tener una semana de vacaciones para poder conocer algún destino dentro del Perú. Como blogger de viajes, Denisse nos aclara que esto no siempre debe ser así y ciertamente es un mito que ella trata de eliminar a través de su contenido. “La gente piensa que viajar es igual a vacaciones y no tiene porque ser así. Tranquilamente puedes hacer un full day en un fin de semana o ir a visitar un lugar cerca” , comenta Guerrero. Como nos vamos dando cuenta, realmente todo es cuestión de encontrar balance y equilibrio.