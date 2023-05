Lo que se hereda no se hurta y los hijos de Shakira son la prueba de ello. El pasado 11 de mayo, días antes del Día de la Madre, la intérprete de “Te felicito” lanzó un nuevo tema que erizó la piel de todos sus fans: “Acróstico”. Con esta canción, la cantante colombiana dejó atrás las indirectas hacia su ex pareja, el futbolista Gerard Piqué, y abrió paso a la expresión de su más grande amor: sus hijos. Y aunque las cosas no han sido fáciles para Shak en los últimos meses, la artista se ha sabido mantener de pie, y en más de una ocasión ha comentado la gran influencia que tienen sus hijos en su carrera musical. Hoy, con el lanzamiento del videoclip de su última canción, Milan y Sasha han demostrado que tienen un gran talento al cantar junto a su mamá.

Milan y Sasha aparecen en el videoclip de "Acróstico" cantando y tocando piano. (Foto: Shakira - Youtube)

“Acróstico” es un himno de amor de una madre hacia sus hijos y Shakira confirmó esto con el video lyrics en el que se veía a una ave cuidando de sus polluelos. Así mismo, la canción es un mensaje de resiliencia para sus hijos ya que, después de la difícil situación que le tocó vivir a la familia Piqué Mebarak, la cantante decidió mudarse a Miami, por lo que en el video oficial se pueden ver cajas de mudanza, y una maleta de ropa, lo que representaría su salida de Barcelona, donde residieron por más de 10 años. “Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida a pesar de que duelan las heridas”, dice una estrofa de la canción.

Sin embargo, lo que más sorprendió a todos y sobre todo a los fans de Shak, fue el innegable talento de sus hijos, puesto que, en las escenas del video aparecen Sasha y Milan tocando el piano, y no solo eso, sino que acompañan a su mamá en el cántico. Shakira le da el pase a su hijo Sasha para que cante un verso de la canción y sin duda, nos dejó boquiabiertos con su dulce voz. Por otro lado, durante esa escena se puede ver como un concentrado Milán toca el piano, para que al finalizar el video también cante un estribillo de la canción dedicada a ellos.

Pero más allá de ser una canción para ellos, la cantautora ha confirmado que sus hijos formaron parte de la creación de la canción a través de un mensaje en sus redes sociales. “Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”, escribió la artista.

Sin duda “Acróstico” abre paso a un nuevo inicio para la cantante, quien, como mencionó en los premios Billboard, encontró su refugio en la música. “Y es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso en el camino de regreso a mi misma. Pero las lecciones más importantes que he aprendido este año, las he aprendido de otras mujeres. Y por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí y canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse.”, fueron las palabras de la cantante.