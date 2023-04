La actual reina del pop latino ha empezado un nuevo capítulo en su vida y el escenario que le devolverá la paz será nada menos que la cálida ciudad de Miami. Tal como Shakira lo venía anunciando en diferentes entrevistas, su mudanza a los Estados Unidos pasaría tarde o temprano. Y precisamente, este fin de semana por fin llegó el momento en el que la colombiana dejó definitivamente la ciudad catalana de Barcelona para embarcarse en una nueva etapa junto a sus dos hijos, Milán y Sasha. En medio de este importante cambio de país, la expareja de la talentosa artista, Gerard Piqué, hizo una serie de desafortunadas declaraciones a medios de comunicación.

Shakira deja Barcelona y empieza una nueva etapa en Miami junto a sus hijos

Shakira y sus dos hijos abandonaron este domingo el aeropuerto de Barcelona para pasar unas vacaciones en familia y realizar su traslado oficial al estado de Florida (EE.UU.). Este viaje se produce en medio información que indica que Gérard Piqué no está contento con el hecho de que la colombiana solo le avisara con unos días de antelación de su inminente traslado.

Foto: The Grosby Group

Lo cierto es que Shakira ya no ve España como su hogar y su mudanza toma mayor importancia por la situación escolar de Milan y Sasha, quienes iniciarían clases el 11 de abril.

Foto: The Mega Agency

Como recordamos, informes anteriores afirmaban que la cantante colombiana estaba dispuesta a trasladarse a Estados Unidos a principios de año, aunque esos planes se postergaron debido al mal estado de salud de su padre, William Mubarak, de 91 años.

Sin embargo, hasta horas antes de su partida no se sabía con exactitud el día en que abandonaría Barcelona, debido a las continuas interrogantes sobre la salud de sus padres.

Foto: The Mega Agency / Emilio Utrabo/MEGA

Como toda despedida, las emociones estuvieron a flor de piel. Así, Shakira fue captada despidiéndose entre lágrimas de su vida en España mientras se enrumbaba a Miami con sus hijos luego de su escandalosa ruptura con su ex Gerard Piqué.

Gerard Piqué se queja del acoso de los fans latinoamericanos de Shakira

Durante una transmisión del portal Marca, Gerard Piqué se pronunció acerca de su situación luego de terminar la relación de más de diez años junto a Shakira. A través de una serie de desafortunados comentarios contra la comunidad latinoamericana, el español trató de ponerse en una situación de víctima ante el acoso de los fans luego del destape de su infidelidad.

Foto: Redes sociales

“Mi expareja es latinoamericana y tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, declaró el exfutbolista.

Pero Piqué no contaba con que sus declaraciones darían motivo a nuevas críticas. Diversos usuarios en redes sociales identificaron el mensaje ofensivo detrás de su comentario. Incluso, la misma Shakira se pronunció al respecto a través de un tweet y dejo en claro su inmenso orgullo de ser latina.