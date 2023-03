9 / 11

Solo un año bastó para que Billie Eilish saliera de la tóxica relación que vivió con Brandon Adams (el cantante 7:AMP), su entonces novio ‘secreto’. El misterio se acabó cuando dos años después del fin de la relación (2021), Billie contó públicamente detalles de todo lo vivido con Brandon en su documental “Billie Eilish: The world's a little blurry”. Cinco meses después de la bomba, lanzó el álbum “Happier than ever”, la continuación de “When we all fall asleep, where do we go?”. Un revelador álbum que parece inspirado en su más tóxica relación. (Foto: IG @billieeilish)