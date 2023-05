Y le tocó el turno a Sasha y Milán. “Acróstico” es la nueva canción/poema con la que Shakira demuestra que el amor que siente por sus hijos supera todo el dolor del desamor que sufrió por Gerard Piqué. En vísperas del Día de la Madre, la estrella le puso una pausa a las indirectas musicales a su ex para enfocarse en lo más importante: sus hijos Sasha y Milán, quienes a raíz de la separación de sus padres se vieron envueltos en el ojo de la tormenta mediática de la que solo pudieron escapar empezando desde cero junto a su madre en Miami. En esta honesta carta, Shakira explora los altibajos sobre cómo vive su maternidad.

Como el nombre de la canción lo dice, la letra se propone como una especie de acróstico en el que Shakira utiliza los nombres de Sasha y Milán para dedicarles una emocional y reveladora carta cantada repleta de diversas metáforas y alusiones a su situación familiar, su rol como mamá, entre otros mensajes con los que busca expresar todo lo que siente por ellos.

La primera estrofa con el nombre de Milán dice así: “Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero Las cosas no son siempre como las soñamos . A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Háblame que te voy a escuchar…”. A modo de introducción, lo primero de lo que Shakira se asegura es que su hijo menor sepa que lo ama. Para después explicar lo difícil que fue tratar de poner su mejor cara para ellos a pesar haber luchado por conservar la unión familiar y fracasado en el intento. A modo de consuelo, le dice que aunque no se esperaban estar en esta complicada situación, ella siempre estará junto a ellos.

La siguiente es el coro, donde Shakira revela que son ellos quienes la motivan a ser fuerte a pesar de haber sufrido tanto. El que ellos sean felices alivia el sufrimiento personal por el que pasa, ellos son el motor que la impulsa a seguir el camino en el que está ahora. Además, le hace un último guiño al fundamental rol que ellos juegan en su vida al decir que el ser madre le dio sentido total a la vida que ya tenía como artista.

“Y aunque la vida me tratara así. Voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. La sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor . Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy”, dice la emotiva letra.

A continuación, la estrofa creada a partir del nombre de Sasha, su hijo mayor. “ Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla ”, es la sencilla metáfora que Shakira usa para explicar a que aunque su papá ya no esté con ellos, eso no quiere decir que la familia esté destruida. Para luego continuar aceptando que no sabe aceptar pasivamente las ofensas (en referencia a que respondió la traición de Piqué con una serie de dardos musicales), pero que aún así quiere enseñarle a su hijo que aprender a perdonar es lo mejor. Que el amor que siente por sus padres no se corrompa por las olas de odio que abundan en todas partes. “ Y aunque no sé poner la otra mejilla. Aprender a perdonar es de sabios. Que solo te salga amor de esos labios ”, es la frase con la que se sincera y aconseja.

“Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida. A pesar de que duelan las heridas” es el último consejo que le da a su hijo mayor. Ser valiente, paciente y tener buena actitud ante los problemas que puedan surgir a raíz de su situación familiar.

Por último, cierra con el coro que recalca de forma muy clara lo mucho que significan sus hijos para ella. Más que una canción, el nuevo éxito de Shakira que en menos de 24 horas ya acumuló más de 2 millones de vistas en YouTube tan solo con música, letra y un fondo animado de una mamá ave y sus hijos polluelos; es una honesta, clara, reconfortante y emotiva carta en la que una madre le habla con el corazón en la mano a sus hijos.