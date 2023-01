11 / 11

Katy Perry es una de las pocas cantantes multifacéticas que hay cuando se trata de canciones sobre exs. En sus primeros años, lanzó hits como “Ur so gay” y “Hot and Cold” para desahogarse con ironía luego de que su entonces pareja terminara con ella. Con el paso del tiempo, su música fue madurando y ella y sus relaciones también. “The one that got away” y “By The Grace of God” son los hits más emocionales de la cantante, inspirados en sus relaciones con el fallecido Johnny Lewis y su tóxico ex esposo Russell Brand, respectivamente. (Foto: AFP)