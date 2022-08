A tan solo dos meses de que la relación amorosa entre Shakira y Gerard Piqué llegara a su fin oficialmente, las razones detrás de la separación vuelven al ojo de la tormenta. Y esta vez, con sorprendentes pruebas de que el nuevo romance entre el jugador español y Clara Chía Martí sería el fruto de una prolongada infidelidad.

El resurgimiento de este escándalo se habría dado luego de que un conocido paparazzi español (Jordi Martin) revelara en el programa de espectáculos “Amor y Fuego” la verdad detrás de la separación de Shakira y Piqué.

Cuándo y cómo se separaron

De acuerdo al paparazzi, la ruptura definitiva de la relación fue incentivada por Piqué . “Ellos, en diciembre, hacen un viaje a Disney World, Orlando. Al llegar a Barcelona, Piqué le dice: ‘Shakira, las cosas no están bien, estoy muy agobiado con las empresas. Necesito espacio’. Entonces, Shakira le dice: ‘No te preocupes que yo me voy 17 días a Los Ángeles a hacer un talent show y vas a tener espacio, tranquilo’. Al llegar Shakira de Los Ángeles, Piqué le dice que no, ‘que esto está acabado, que esto está muerto y que la relación se acabó’. Entonces, ella le propone ir a terapia de pareja, le dice: ‘vamos a terapia a ver si a lo mejor podemos salvar esta relación’. Gerard se opone y es cuando ya le plantea seriamente la separación”, contó.

Según el periodista español, la separación entre la pareja habría empezado en realidad en diciembre del año pasado.

El romance entre Gerard Piqué y Clara Chía

La ruptura de la pareja se habría dado en diciembre, siendo comunicada al público en junio de este año. Sin embargo, el nuevo amorío entre Piqué y Clara habría empezado mucho antes de la separación . “Con Clara Chía no está desde diciembre. Lleva muchos meses, cerca de un año”, confesó.

Esta nueva revelación no habría salido a la luz de no ser por la prueba final: las imágenes de Piqué y Clara bailando abrazados en el concierto de Dani Martin durante un festival de música en España. Imágenes que de la noche a la mañana le dieron la vuelta al mundo e hicieron que al día siguiente Shakira acudiera con sus hijos a un parque cercano luciendo un rostro abatido, en palabras del fotógrafo.

Tras haber sido descubiertos en aquel concierto, Piqué (35) y Clara (23) no dudaron en volver a mostrarse públicamente al asistir juntos a una boda en Costa Brava. (Fotos: IG @blaugranaplanet, IG @la.chismeada)

Y eso no es todo. El paparazzi también contó que Piqué incluso habría acudido a visitar la casa de sus padres (que queda al lado de la de Shakira, de hecho comparten entrada) junto a Clara.

Fuentes indican que Shakira estaría pasando un mal momento por la decepción y la ruptura del pacto que hizo con Piqué, en el cual habrían acordado evitar exhibirse públicamente con una nueva pareja durante al menos un año luego de su separación. (Foto: IG @la.chismeada)

Los antecedentes

Al parecer, Shakira nunca supo nada sobre las infidelidades hasta ahora. De acuerdo al paparazzi, ella vivió todo este tiempo en el desconocimiento, por lo que los montones de noticias, mensajes y fotos de que Piqué le fue infiel la sorprendieron tanto que tuvo que necesitar apoyo psicológico.

“Ahora es cuando ella ha decidido preguntar al entorno de Piqué que por favor la ayuden porque necesita información sobre desde cuándo está siendo engañada”, señaló el paparazzi en el programa.