Luego de compartir 11 años y dos hijos juntos, la relación amorosa entre Shakira y Gerard Piqué parece llegar a su fin por una supuesta infidelidad por parte del jugador del Barcelona, quien aparentemente ya estaría viviendo solo en su antiguo departamento.

Hace unas semanas, el jugador fue visto frecuentando por largas noches y días su antigua casa de la calle Muntaner en Barcelona, según algunos vecinos de la zona. Por lo que los medios empezaron a especular que la relación sentimental entre Shakira y Piqué estaría atravesando uno de los momentos más difíciles desde que se conocieron en el 2010.

Por si esto fuera poco, los rumores se intensificaron cuando el capitán del Barcelona empezó una nueva rutina de salidas nocturnas junto a su compañero de equipo Riqui Puig por las discotecas Bling Bling y Patrón en la capital catalana, según revelaciones del medio colombiano “El Periódico”.

La letra de “Te felicito”

Entre otras de las posibles razones para creer que la ruptura de la pareja es inminente está la última canción que Shakira lanzó. “Te felicito” no solo se ha convertido en un hit por su contagioso ritmo, sino por su letra. De acuerdo a algunos medios, la cantante colombiana podría haber revelado los problemas en su relación con Piqué debido a la explícita y expresiva letra de la canción.

“Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show”, dice en parte de la canción que interpreta junto a Rauw Alejandro.

La tercera en discordia

Todo pudo haber quedado en vagos rumores si no hubiera entrado en la escena el nombre de la supuesta mujer con la que Piqué le fue infiel a Shakira: Suzy Cortez . Más conocida como Miss Bum Bum, Suzy Cortez es una modelo colombiana que ha expresado abiertamente su amor por el fútbol y ha conquistado a más de uno por su exuberante figura.

Ni Piqué ni Shakira se han pronunciado al respecto aún, pero sí Suzy. En las últimas horas, la también conejita de Playboy se cansó de la situación y rompió el silencio, revelando la supuesta verdad entre lo que pasó entre ella y el jugador de fútbol.

En conversaciones con “El Diario NY”, la modelo aseguró que “Piqué no vale nada”, pues él fue quien empezó a mandarle mensajes directos a través de Instagram entre el 2016 y 2018 . De acuerdo a la brasileña, el contacto se dio porque ella era amiga del ex presidente del FC Barcelona Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, le pidió su número y comenzó a mandarle atrevidos mensajes preguntándole cuándo volvería a Europa, mientras comentaba lo celoso que estaba de sus homenajes a Messi (a quien la modelo admiraba como fanática, pero con quien nunca llegó a intercambiar mensajes de ese tipo).

A pesar de que todo empezó hace algunos años, la modeló recién decidió romper el silencio porque -aunque calló por respeto a Shakira-, considera que la cantante no se merece todo el cargamontón mediático que ahora está atravesando.

Sin embargo, también hay otras protagonistas en la historia. Según medios españoles, Suzy no sería la razón de la separación. La periodista española Laura Fa en su podcast ‘Mamarazzis’, reveló que “la cantante lo ha pillado con otra y se van a separar”. .Aparentemente la cantante encontró al jugador de fútbol junto a otra mujer, que sería una azafata de veinte años aproximadamente. Otros medios locales han asegurado que se trataría en realidad de la mamá de Pablo Gavi, compañero suyo en el Barcelona.

Lo cierto es que hasta el momento existen varias teorías sobre la supuesta infidelidad, pero aún ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.