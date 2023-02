Una de las colaboraciones más esperadas por los amantes de la música latina por fin vio la luz. Apenas hace unas horas, Shakira y Karol G, lanzaron la nueva canción “TGQ” (Te quedó grande) y el mundo explotó no solo con los hipnóticos movimientos de las estrellas colombianas, sino también con la controversial letra que muchos aseguran contiene indirectas (muy directas) a Gerard Piqué.

Desde hace varias semanas, se venía especulando de qué trataría la nueva colaboración a raíz de las últimas canciones donde Shakira lanzaba indirectas a su ex, Gerard Piqué. Dicho y hecho, “TQG” estaría llena de nuevos dardos hacia el exjugador español y su nueva pareja, Clara Chía.

¿De qué trata la letra de “TQG”?

Shakira empieza su primera estrofa con una poderosa y concisa frase hacia su ex. “ Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa lo mío, lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido ”, canta. Esto deja claro que la cantante ya superó el dolor que atravesó luego de la traumática ruptura, aunque eso haya tenido el efecto contrario en su ex.

“Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río” es la siguiente línea con la que Shakira habla sobre la actitud de la nueva novia de Piqué frente a la situación en la que se vio envuelta.

(Foto: YouTube Karol G)

El estribillo sigue la misma línea, pregunta porqué sigue buscándola, aunque éll tenga novia y ella ya no quiera saber nada de la relación. “ Qué haces buscándome si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito ” dice la letra. Y, dicho sea de paso, le da una actualización de lo bien que le va ahora que terminaron (tanto a nivel personal como profesional): “Me puse triple M. Más buena, más dura, más level”.

La siguiente estrofa en solo de Shakira es el último dardo hacia su ex. A modo de actualización, revela la verdadera explicación detrás del segundo sencillo de indirectas contra Piqué, “Monotonía”. “ Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía ” es la estocada final que termina con un sutil “TQM pero TQG”, una pequeña pero significativa frase.

El nuevo sencillo ya acumula casi 30 millones de reproducciones tan solo en YouTube gracias al magnífico dúo que nos trajo una poderosa letra que hizo saltar todas las alarmas de los fanáticos que estuvieron al tanto de las verdades que poco a poco salieron, prácticamente, en todas las canciones de Shakira luego de anunciar el fin de su relación con Piqué. Si la Sesión 53 con Bizarrap ya era una indirecta casi confirmada, pues “ TQG ” es la estocada final con la que Shakira le dice a Piqué que ella fue mucha mujer para él y que ya lo superó definitivamente.