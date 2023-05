Shakira no deja de estar en el foco. La cantante colombiana aún se encuentra acostumbrándose a su nueva vida en miami y entre mudanzas, búsqueda de nueva residencia y adaptación de sus hijos, se dio un tiempo libre para asistir al Grand Prix de la Fórmula 1, evento en el que fue fotografiada junto a Tom Cruise y cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, causando furor en todos los fans de las celebridades. Lo cierto es que más allá de los rumores Shakira y Tom no han confirmado nada, pero tienen a los medios pendientes de cualquier actualización respecto al tema.

Una de las imágenes que ha sido tendencia en las diferentes redes sociales es un video en el que se ve a Shakira conversando muy amenamente con el protagonista de “Top Gun” hasta que son interrumpidos por su hijo Sasha. Sin embargo, algunas fuentes confirmaron a distintos medios que la intérprete de “TG” y Cruise mantienen una relación de varios años y que incluso el actor habría sido parte de la red de apoyo de Shak durante los difíciles meses de su separación con el futbolista español, Gerard Piqué.

Pero más allá que una amistad, una fuente del portal Page Six comentó que el actor que le da vida a Pete Mitchell en “Top Gun: Maverick” estaría sumamente interesado en la rubia. “Shakira necesita una almohada suave sobre la que caer, y esa almohada podría ser Tom”, comentó la fuente. Así mismo, otra fuente reveló al medio que el actor habría quedado tan cautivado por Shakira que incluso le habría enviado flores.

Si bien no se sabe si los rumores son ciertos, lo que si no se puede negar por las imágenes es la buena química que tienen las celebridades. Y si sucede algo o no, en un futuro lo sabremos, mientras tanto, los fans de ambos están a la expectativa de cualquier novedad.

Recordemos que la cantante terminó su relación con Gerard Piqué hace algunos meses, luego de que al jugador se le acusó de haberle sido infiel con una joven de 23 años. Desde ahí, Shakira no ha dejado de estar en ojo público y ha revolucionado las redes al ser involucrada en repetidas veces con diversas personalidades, como su instructor de surf o Alejandro Sáenz, por lo que Tom Cruise no es la primera persona con la que se le relaciona amorosamente a la cantante luego del fin de su relación.

Por otro lado, el actor también ha sido objeto de rumores al ser relacionado con celebridades como Cinthya Jorge Abbey Lee, Laura Prepon o Hayley Atwell. Sin embargo, desde su divorcio con Kathy Holmes en el año 2012, Tom no ha confirmado otra relación sentimental.

Shakira y Lewis Hamilton son captados después del Grand Prix

Tom Cruise no es la única persona con la que se le ha relacionado a Shakira en el Fórmula 1, ya que las cámaras captaron a la cantante cenando con Lewis Hamilton, el piloto de Mercedes de 38 años.

La cena que compartieron en el restaurante Cipriani, situado en el centro de miami, ha sido motivo para que Shakira encienda las redes, ya que ahora también se le relaciona emocionalmente con el piloto. Sin embargo, la cantante no ha dado declaraciones sobre ninguno de los rumores.

¿Quiénes asistieron al Grand Prix?

La Fórmula 1, el evento más esperado por los amantes de las carreras, tuvo lugar el fin de semana pasado y reunió a varias celebrities de todo el mundo. Vin Diesel, Becky G, Las hermanas William y Roger Federer son algunas de las personalidades que asistieron al evento.