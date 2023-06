Si hay una artista que se ha encontrado en repetidas veces en el ojo público es Sia. La cantante, más conocida por sus interpretaciones de Chandelier, Titanium o Cheap Thrills, hizo una confesión que dejó impactado a más de uno, después de dos años de haber sido objeto de críticas por la película que escribió y dirigió “Music”, la cual aborda la temática del trastorno del especto autista.

En una entrevista sincera en el podcast de Rob Cesternino, la cantante y compositora ha compartido con su público que ha sido diagnosticada con trastorno del espectro autista (TEA), confesión que ha dejado sorprendido a sus fanáticos. Durante la conversación, reveló cómo se ha sentido finalmente ella misma después de décadas de usar una “máscara humana”. “D urante 45 años me he sentido como ‘Tengo que ponerme mi traje humano’. Y solo en los últimos dos años he llegado a ser plenamente yo misma ”, confesó Sia en el podcast.

La cantante también habló sobre la experiencia de las personas con TEA. Sia reflexionó sobre la sensación de estar llenos de secretos y vivir avergonzados, y cómo esto puede afectar la forma en que los demás nos conocen y nos aman. Sin embargo, mencionó un punto de inflexión en su vida en el que pudo compartir sus secretos más profundos, oscuros y vergonzosos con extraños. “Y cuando por fin nos sentamos en una habitación llena de extraños y les contamos nuestros secretos más profundos, oscuros y vergonzosos, y todo el mundo se ríe con nosotros, no nos sentimos como pedazos de basura por primera vez en nuestras vidas. Nos sentimos vistos por primera vez en nuestras vidas por lo que realmente somos ”, confesó la cantante.

Sia también ha pasado por un proceso de rehabilitación debido al alcohol. El cual ha sido una etapa larga de la cual sigue en la lucha. Por otro lado, la cantante comentó sobre la película por la cual fue criticada, “Creo que esta película es hermosa, creará más bien que mal. Si me equivoco pagaré por el resto de mi vida”, dijo.

Las críticas a Sia

Es importante destacar que esta revelación llega dos años después de la controversia que rodeó a la película “Music”, dirigida por la cantautora. Recordemos que la trama gira en torno a Kazu, una traficante de drogas que se convierte en la cuidadora de su media hermana Music, una joven autista no verbal. El papel de Music fue interpretado por Maddie Ziegler, una talentosa actriz y bailarina que ha colaborado en numerosos videoclips de Sia. Sin embargo, la elección de una actriz no autista para representar a un personaje dentro del espectro generó descontento y críticas por parte de la comunidad, la cual no se sintió realmente identificada por el filme. En respuesta a la polémica, Sia se disculpó públicamente y cerró su cuenta de Twitter.