¿Qué significa soñar que tu pareja te es infiel?

Quizás sea uno de los sueños más horribles que puedas tener, y más si estás enamorado. ¿De cuál se trata? Aquél donde ves a tu pareja serte infiel.

Aunque a muchas personas tener este tipo de sueños, o mejor dicho pesadillas, les genera ansiedad y pone de mal humor porque piensan que algo malo sucede con el ser amado, lo cierto es que puede tener diversas interpretaciones, dependiendo de cómo se presente.

Contrario a lo que piensan algunos, los sueños son sólo eso: sueños; así que no te rompas la cabeza imaginando cosas que no son y menos busques peleas donde no las hay.

Para que evites pensar mal de tu pareja y realmente sepas qué está sucediendo o está por ocurrir, te damos a conocer el significado de este sueño.

Este sueño habla más de inseguridad, pero la nuestra. (Foto: Pixabay) Este sueño habla más de inseguridad, pero la nuestra. (Foto: Pixabay)

¿Por qué soñamos con la infidelidad de nuestra pareja?

Lauri Loewenberg, experta e investigadora sobre la función y naturaleza de los sueños, señala que cuando uno se siente inseguro, no recibe el tiempo ni atención o cuidados necesarios de parte de su pareja, tiende a soñar con infidelidades.

Por su parte, un estudio de la Universidad de Maryland concluye en que este tipo de sueños se relacionan a los problemas de comunicación que se tiene con el ser amado.

A veces, el hecho de no haber superado una infidelidad de relaciones anteriores, te llevan a desconfiar de tu actual pareja.(Foto: Freepik) A veces, el hecho de no haber superado una infidelidad de relaciones anteriores, te llevan a desconfiar de tu actual pareja.(Foto: Freepik)

Significados

Habla de tu inseguridad, no la de tu pareja. Así que medita bien cuál es el origen de tus dudas.

Quiere decir que tu vida sentimental tiene una brecha y te hace ver los problemas con la persona que amas.

Si lo soñaste repetidas veces, significa que estás arrastrando hechos de tus relaciones pasadas sobre este tema. Empieza a trabajar la confianza en tu pareja y en ti mismo.

También te indica que hay un tipo de distanciamiento entre ambos y que debes arreglarlo.

Soñar una infidelidad para algunos es una premonición, pero no es así. (Foto: Freepik) Soñar una infidelidad para algunos es una premonición, pero no es así. (Foto: Freepik)

Si en tu sueño ves tú mismo a tu pareja siéndote infiel, es señal de que cosas muy buenas van a pasar, pues entrarán a una etapa de felicidad y se fortalecerá el amor, aunque suene contradictorio.

Si en pleno sueño ves la infidelidad pero te sientes seguro o segura, significa que tienes una confianza plena en tu pareja.

Contrario a lo anterior, si durante el sueño te sentiste triste y angustiado, el significado no es muy positivo, pero no tiene nada que ver con tu pareja, sino de tus propios sentimientos.