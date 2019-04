Estos son los libros que recomiendan tus estrellas favoritas

- / -

Emma Watson fue una de las primeras en crear un club de lectura vía Instagram, al que llamó 'Our shared self' y donde comparte títulos como el libro 'Why I’m No Longer Talking to White People About Race (Por qué ya no estoy hablando con personas blancas sobre la raza) de Reni Eddo-Lodge. (Foto: Instagram/ @emmawatson)