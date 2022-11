A veces la ficción supera la realidad cuando te despiertas confundida luego de haber soñado con una infidelidad. Tanto en la vida real como en los sueños, una infidelidad puede llegar a convertirse en toda una pesadilla, sobre todo si estás enamorada. Soñar que alguien te pone los cuernos no es una imagen para nada bonita. Tan solo imaginar que puede volverse (o ya se esté volviendo) realidad, puede ponerte inmediatamente de mal humor y generar mucha ansiedad. Pero tranquila, antes de que cometas alguna locura o crucifiques a tu pareja, ten en cuenta que existen diversas interpretaciones sobre su significado. Aquí te explicamos cuáles son.

¿Por qué soñamos que la pareja es infiel?

Lauri Lowenberg, experta e investigadora sobre la naturaleza, función y significado de los sueños, señala que soñar con que la pareja es infiel dice más de uno mismo que del otro. Cuando sientes que tu pareja no le presta el mismo tiempo y atención a la relación, y en cambio aumenta su dedicación a otras actividades y personas como el trabajo, un pasatiempo o sus amigos; tu mente subconsciente se siente traicionada y refleja estas preocupaciones e inseguridades en forma de infidelidad mediante tus sueños .

Contrario a creer que intuyes el futuro, soñar que tu pareja te es infiel se relaciona mucho más con tus propias inseguridades. (Foto: Freepik)

Soñar que con que tu pareja te es infiel se relaciona directamente con el distanciamiento . Cuando se empieza a crear una brecha entre ambos, empiezas a poner en duda los sentimientos de tu pareja hacia ti, e incluso tus propios sentimientos, ya que se genera el temor de que la relación no pueda seguir funcionando a futuro. Desconfías de todo y de todos como mecanismo de defensa ante esa sensación de malestar e intranquilidad. Puede que la forma horrible en la que hayas vivido el engaño en tu sueño sea la forma en la que tu subconsciente está tratando de advertirte que algo no está yendo bien .

Y si por el contrario, tú eres quien comete la infidelidad, déjame decirte que no suele ser por la creencia popular de que probablemente tengas deseos ocultos de traicionarlo. Puede que estén pasando por momentos donde la comunicación no es buena, puede que no estés conforme con el rumbo que está tomando tu vida (a nivel personal, laboral, financiero, e incluso amoroso), o hasta puede que haya un poco de desconexión en el ámbito sexual. Sea cual sea la razón, es una señal para que empieces a actuar en lugar de martirizarte .

Contrario a creer que intuyes el futuro, soñar que tu pareja te es infiel se relaciona mucho más con tus propias inseguridades. (Foto: Freepik)

Por qué soñar con una infidelidad puede ser bueno

Sí, puede sonar extraño, pero en realidad puedes sacarle un lado positivo al trauma de soñar que tu pareja te es infiel. Identificar qué problemas (por más pequeños que parezcan) ocurren en la relación y hablarlo para buscar una solución es la mejor forma de afrontar este tipo de sueños. Es una oportunidad para afianzar la comunicación y la confianza entre ambos para que no se presente una infidelidad, tanto en los sueños como en la realidad.

Cuáles son las peleas más frecuentes en las parejas

Los sueños sobre infidelidades reflejan lo difícil que es mantener una relación saludable y constante hoy en día. La experta en relaciones y terapeuta neoyorkina Rachel Sussman revela algunas de las causas más comunes que ocasionan discusiones entre parejas:

Cuando sienten que no tienen el mismo nivel de compromiso

Relaciones familiares

Tareas del hogar

Manejo del dinero

Necesidades sexuales

Cuando uno prioriza en extremo el trabajo

Uso extremo de redes sociales