Este domingo 20 Sophia Loren (1) cumple 86 años. Su talento es proporcional a su belleza, su rebeldía: imposible de marchitar. La actriz italiana -cuyo verdadero nombre es Sofía Villani Scicolone-, sin ninguna vergüenza ni pudor posó en algunas de sus primeras películas rodadas en los años 50 con sus axilas sin depilar. Cuentan que cuando un periodista llegó a preguntarle por qué lo hacía, frente al silencio que duró su respuesta, y no sin antes sonreír con sus labios de porcelana, repreguntó: ¿Perché soltanto voi potete esibirli quando a tutti gli umani ci cresce? Questo é il mio segnale di protesta.

(¿Por qué solo ustedes pueden lucirlos cuando a todos los humanos nos sale? Esta es mi señal de protesta)

Sofía había marcado un hito femenino pero tuvieron que pasar muchos años para que otras celebridades hicieran lo mismo. La actriz, cantante, compositora, productora y directora estadounidense Barbra Streisand (78) fue una de ella; la siguieron la cantante Madonna que el mes pasado cumplió 62 años y su hija Lourdes (23), la española Penélope Cruz (46) y Julia Roberts (53). Igual con Beyoncé y Britney Spears (39 años cada una) y Drew Barrymore (45).

¿Y qué piensan las mujeres peruanas de esta tendencia o capricho de liberarse y no depilarse, si cabe el término? ¿Por qué creer que tener vellos en las axilas y lucirlos es solo para los hombres y las figuras citadas anteriormente? Se lo preguntamos y esto nos respondieron:

Rebeca Escribens Pásara

Porteña, 43 años, actriz y presentadora de televisión.

“La depilación en sí es una decisión personal influenciada por los patrones de belleza impuesta por la sociedad. Todo pasa por sentirse bien contigo mismo descartando cualquier mirada que incomode porque el problema es de quién te mira. Sinceramente no sé si sería coqueta la mujer que luzca sus vellos axilares porque antes habría que preguntárselo. Hay que pensar que la belleza es subjetiva y se percibe de distintas formas y, por último, ojo que muchas veces la mujer se depila sus axilas por prescripción médica”.

Jéssica Newton Sáez

Chalaca, 55 años, ex reina, empresaria y directora de concursos de belleza Miss Perú

“La depilación siempre fue un tema estético, Los egipcios utilizaban cera para verse más hermosos y libres de vellos. Cuando Sofía Loren se deja sin depilar las axilas fue una forma de liberación, de sentirse totalmente fuera de cumplir lo que la sociedad machista le dicta a las mujeres cómo deben llevar su cuerpo. El vello no te hace ni más ni menos coqueta y, en ese sentido, no hallo ninguna diferencia entre el vello masculino y el femenino”. Sigue diciendo: “A mí el exceso de vello me fastidia porque es un tema más de estética aun cada uno tiene libertad para manejar su cuerpo como quiere. Hoy es común ver a chicos y chicas depilados y se asocia la limpieza con la depilación cuando no tiene nada que ver. Que las mujeres no se depilen a modo de protesta también es una declaración de principios y que ha sido muy bien tomado por las feministas. Se ha avanzado tanto en este tema de la belleza que, pese a que a mí no me gusta, es una decisión personal. Antes jamás se hubiese pensado a una mujer con la cabeza rapada. Hasta puede hacerse muchos tatuajes. Yo mismo tengo muchos aun cuando se asociaba los tatuajes con los presidiarios. No me sorprendería que en un certamen de belleza se vea a las chicas con ‘tatus’ y hasta pueden ganar el certamen. La belleza tiene muchas caras y depende de quién la mire”.

Diana Miloslavich Túpac

Huancaína, activista de Flora Tristán e investigadora en literatura

“Sofía cambió todo el estereotipo femenino después de la Guerra Mundial. Fue un personaje libre muy fuerte por venir desde abajo del estrato social italiano. Sin ser una actriz de élite le bastó imponer una nueva forma de vestir, de mostrarse muy sexi y con una desenvoltura única como el no depilarse las axilas acabó por ser la estrella que todo el mundo admiró y amó. Fue, agregó, tal su impacto que pese a vivir en un país tan católico como Italia, contrajo nupcias con un hombre casado (Carlo Ponti) para siempre”.

Milagros Hurtado Paredes

Limeña, 50 años, presidenta de la Asociación de Esteticistas del Perú

"Si hasta los años 90 la mujer no se depilaba sus axilas era por una decisión estética y social; hoy es una decisión personal. La belleza ha cambiado su concepto más beato y trasnochado por uno más libre y natural porque ser bella ahora tiene notas de salud y armonía que de medidas perfectas y rostros maquillados”. Muy resuelta añade: “En líneas generales no es 'feminismo ni armonioso una mujer con vellos axilares” aunque reconoce que este Siglo le ha regalado a la mujer el derecho a rebelarse contra su propia naturaleza.

Cathy Sáenz Ayón

Actriz, 49 años, productora de TV

"Si bien todas las mujeres podemos lucirnos como uno quiere, desde que éramos niñas nos enseñaron que los vellos en las axilas de la mujer no se veían bien. Nos programaron. Hoy, con el empoderamiento femenino podemos darnos la posibilidad de elegir qué hacemos con nuestro cuerpo. La mujer se deja ver por quién es y no cómo luce. Si bien no es exigencia EL no depilarse pienso que no hacerlo será una experiencia liberadora, dura pero liberadora. Creo sí que si veo a una mujer con axilas depiladas mi opinión sería de pleno orgullo, de lucha y, repito: liberación”.

Doris Moromisato Miyasato

Limeña, 58 años, poeta, narradora, investigadora

“La belleza de la mujer siempre fue un asunto social: a mayor grado de sometimiento y sumisión a los estereotipos femeninos (creados por los hombres) mayor será su premio. Recuerdo que antes la belleza de la mujer se asociaba a la abundancia de carnes o a los pies diminutos que tenía. En todos los casos, y en casi todas las culturas, siempre existió un control masculino sobre la idea de su belleza moldeada -muchas veces cruelmente- en el cuerpo de la mujer y abundan los ejemplos: depilarse siempre es doloroso, hacer malabares sobre un taco punta de 15 centímetros es casi un suicidio, el uso del corsé y brasier es un acto de flagelación, etc. Todas sabemos desde pequeñas que las mujeres deben depilarse, por reiteración y mandato implícito. Este mismo mandato es parte del gran combo de impedimento que tienen las mujeres y, cuyo último extremo y duramente penalizado es el aborto. Pero, dejémonos de hipocresías: en ambos casos, no se trata de un asunto de pelos o de hijos sino de ejercer control sobre el cuerpo de la mujer” al tiempo que señala “no hay mujer fea sino mal arreglada”. Añade: "en realidad Sofía Loren, Patti Smith o Julia Roberts no mostraron sus axilas peludas sino su voluntad de no someterse a los cánones masculinos de belleza y, lo gracioso es que la depilación de las axilas solo es la punta del iceberg del sometimiento pues a esto se debe agregar otras partes del cuerpo, como las piernas, el vello púbico, las cejas, etc… Termina diciendo que en su mundo poético “la poesía no tiene pelos en la lengua pero los poetas sí tenemos problemas de cabellera rebelde o hasta de calvicie ¿Un mundo con cuerpos cubiertos de pelos? ya lo tuvimos en la antigüedad y nos fue muy mal”.

Mabel Barreto Quineche

53 años, jefa de comunicaciones del Movimiento Manuela Ramos

"Antes de Sofía hubo otras mujeres que quisieron cambiar la situación femenina oprimida por una sociedad machista que exige, incluso, comportamientos y cuerpos de mujeres adecuados a los gustos del hombre. Pero sí fue importante que Sofía decidiera tirar por la borda los estereotipos de ser mujer y ser bella y se presentara como ella quería y no como los demás deseaban, sobre todo los hombres. Fue, sin duda, una decisión personal con impacto cultural porque hay normas sociales, prejuicios que establecen cómo debe ser y cómo debe verse el cuerpo de una mujer siendo suya enteramente su decisión”. Y añade que “cada vez las mujeres peruanas haremos más caso a nuestra voz interior, a nuestras propias decisiones en vez de lo que la sociedad espera de nosotras”. Termina: “Fue una lástima que lo que hizo Sofía en los 50 no generara un cambio en las mujeres de su generación y tuvieron que pasar muchos años para que hoy veamos que puede ser, incluso, un movimiento como el “Free your pits” (libera tus axilas) y artistas como Miley Cyrus hasta se las pintan”.

