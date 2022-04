Como se sabe, tras el final de su matrimonio junto a Chad Campbell, Stephanie Cayo inició una relación amorosa con el actor español, Maxi Iglesias. Aunque al principio ambos decidieron mantener su unión en secreto, no pasó mucho tiempo para que la menor de las hermanas Cayo confirmara el romance. El dúo se volvió más popular aún, luego del estreno de ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’, la primera película peruana de Netflix, que contó con la actuación de ambos. De hecho, fue en aquél proyecto donde se conocieron.

Este martes, la actriz ha revelado que aquella relación ha llegado a su fin. Aquí recordamos la historia de amor que traspasó las pantallas y te contamos lo que se sabe detrás de la reciente ruptura.

Los inicios de su relación amorosa

A pesar de una maravillosa boda en Cartagena de Indias, el matrimonio de Stephanie Cayo junto al estadounidense Chad Campbell, no duró mucho. Ambos se prometieron amor eterno en el 2018 y tan solo cuatro años después, anunciaron su separación. Poco después, los rumores de un romance junto a Iglesias empezaron a surgir.

Los rumores se hicieron más fuertes en junio del año pasado, cuando la pareja fue captada en Málaga. Aunque se les vio juntos en las fotografías, ambos negaron que existiera una relación amorosa. Meses después, en septiembre, la actriz fue consultada por su relación con el actor español a lo que respondió: “Es mi compañero y somos amigos”.

La esperada confirmación

No fue hasta diciembre del año pasado, que Cayo confirmó su relación con Iglesias. Lo hizo a través de una publicación en sus redes sociales. “Voy a ser súper cursi… Todo lo que venga desde el amor es hermoso. Tu cara es hermosa, tus ojos son para escribir un puto poema, lo que muestras un sueño”, escribió la artista en la descripción de una imagen con el actor.

Desde entonces, la pareja se ha mostrado bastante cariñosa en redes sociales. Maxi, quien se ha mostrado muy orgulloso de la película que protagoniza junto a Cayo, señaló que el público se iba a “enamorar de Perú al ver la película; y también de ella”.

El sorpresivo final

Sin embargo, para la sorpresa de muchos, el sueño romántico ha llegado a su final. Así lo ha confirmado Stephanie Cayo en una presentación de la marca nupcial española Rosa Clará. “Nuestra relación ya no sigue, pero la historia de amor sigue en la película y estamos tan contentos los dos de que nuestro amor haya traspasado tantos corazones”, dijo la actriz. Hasta el momento, Iglesias no se ha pronunciado al respecto.

Según los últimos rumores, a la actriz peruana ahora se le relaciona con el intérprete turco Kerem Bürsin, conocido por su papel en ‘Love is in the air’. No obstante, Cayo ha preferido no comentar al respecto.