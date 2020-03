Tras la sorpresiva aparición de ‘Lucho Gonzales’ (Bruno Odar) en el barrio de Las Lomas, muchas dudas surgieron para la cuantiosa audiencia de Al fondo hay sitio. Las respuestas que explicaban cómo estaba vivo, las tenía una misteriosa mujer que aparecería varios capítulos después. En #Dilo con Jannina Bejarano, Tatiana Astengo revela que llegaba al Perú después de siete años en España y, cuando escuchó en televisión a ‘Lucho’ saludar a ‘Reinita’, supo que el personaje sería para ella.

En el año 2011, Tatiana Astengo regresaba al Perú después de una larga y provechosa estadía en España. “Me estaba instalando en una casa momentáneamente. Estaba armando mi cama, colocando mi ropa, mientras el televisor estaba encendido”, recuerda. Ya se había enterado del fenómeno de multitudes que era Al fondo hay sitio y, en ese momento, su televisor sintonizaba el programa.

Una fuerte melodía que transmitía tensión en una escena llamó su atención y escuchó a ‘Luchito Gonzales’ diciendo “hola, Reinita”. “Yo volteo a ver quién era Reinita y no había nadie. Solo era la cara de él”. Algo sintió. Nueve años después de esa anécdota aún no puede definirlo, lo cierto es que la curiosidad se apoderó por completo de ella. “Empecé a dibujarla en la mente y, de pronto, dije: ese personaje soy yo”. A las dos semanas aproximadamente, la llamaron para que interprete a ‘Reina Pachas’.

“Fue abrumador. Es innegable que Al fondo hay sitio fue un fenómeno”, cuenta tras el éxito de su personaje. Si bien antes había realizado importantes entregas en Perú, luego de siete años fuera del país, a las generaciones más jóvenes no les era familiar su trabajo. “Para ellos era alguien nuevo y, de pronto, comencé a sentir ese cariño de la gente joven que no conocía nada más de mí, solo eso”.

Recordemos que la actriz que recientemente dio vida a ‘Elvira’ en De vuelta al barrio viajó a España en 2004 para continuar formándose actoralmente. Su experiencia de vida en el extranjero fue valiosa no solo porque participó en cine y televisión en el extranjero, sino porque “significó un ejercicio de desapego, humildad, aterrizas y es buenísimo. Llega un momento en que no sabes quién eres. En 12 horas soy tal y 12 horas para acá no soy nadie”, señala.

Tatiana Astengo revela que siempre supo que ella sería 'Reina Pachas'

El origen de “basuuuuura”

Fingidaza, avestruz y Disney ‘work’ fueron algunos de los sellos del hilarante personaje al que Tatiana Astengo dio vida durante seis años. Ella es muy aplicada con sus interpretaciones y cuenta que suele agregarles actitudes a sus personajes. Por ejemplo, el inolvidable “basuuuuura” de ‘Reina Pachas’ fue una ocurrencia suya.

'Lucho Gonzales' (Bruno Odar) y 'Reina Pachas' (Tatiana Astengo), una particular pareja en Al fondo hay sitio. (Foto: Facebook)

“Basura nace de una tontería”, narra con una sonrisa en su rostro. Durante la grabación de una escena donde ‘Reina’ estaba muy ofuscada y lanzaba una serie de insultos, sus compañeros de elenco se confundían mucho al momento de grabar. Intentaban concretar la escena una y otra vez, hasta que Tatiana, harta de repetir, lanzó su característica palabra. “Trataba de cambiar, darle vueltas, hasta que salió tan largo. Se rieron mucho cuando se cortó la escena”, recuerda.

Además, en el desarrollo de la íntima entrevista reveló que considera que la monogamia es antinatural y que tanto hombres como mujeres son infieles. También interpretó un divertido personaje en el juego Impro en ABC donde se transformó en una mujer casada que le confiesa a su amiga estar enamorada de otro hombre.