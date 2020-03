Tatiana Astengo no ha tenido reparos en contar que alguna vez tuvo dos parejas al mismo tiempo y que fue una de las mejores experiencias de su vida. Con el mismo estilo crítico y frontal reveló, en #Dilo con Jannina Bejarano, que no cree en la monogamia ni en hombres ni en mujeres porque tener una sola pareja es un hecho antinatural.

“La monogamia es antinatural”, refiere Tatiana Astengo. La popular ‘Elvira’ en De vuelta al barrio, considera que los lazos matrimoniales son parte de las reglas, leyes y mecanismos de control inventados por la sociedad para contrarrestar lo que para el ser humano es natural. “Yo creo que ser fiel es un invento. Los animales, contados como los pingüinos, las palomas, son los únicos fieles (…) No solamente lo digo yo, hay estudios”, asegura.

Tatiana Astengo junto a Bruno Odar en sus papeles como 'Lucho Gonzales' y 'Reina Pachas' en Al fondo hay sitio. (Foto: Facebook)

La actriz no niega que haya esfuerzos por llevar un estilo de vida con una sola pareja sentimental, pero sostiene que en cualquier momento el cuerpo reacciona. Para explicarlo mejor, hace una analogía con el uso de tacos. “También puedo decir que es antinatural usar tacones; sin embargo, de vez en cuando nos ponemos los tacones, ¿no? Nos ponemos los tacones y nuestra espalda nos dice no y el cuerpo nos dice no”, explica.

Aunque no apoya la práctica del matrimonio, sabe que es un derecho respetable, pero exhorta a cumplir con lo que las nupcias exigen. Si una persona casada tiene tentaciones, debería ser transparente para hablarlo con su pareja. “Porque el día que ya no puedas más y que saques los pies del plato -porque pasa- , que se hable, que sea claro y transparente”, advierte.

¿El amor y el compromiso no es más fuerte que una tentación? Fue la consulta de Jannina Bejarano, conductora de #Dilo. “La lealtad, para mí, es mucho más importante que la fidelidad. Hay gente que cree que es lo mismo o que tiene que ver uno con lo otro, no”, explica la recordada ‘Reina Pachas’ del Al fondo hay sitio. “Chicas, no pidan fidelidad, pidan lealtad. El día en que te canses de mí, me lo dices y ya vemos qué hacemos. No llegar a la mentira”, explica.

La opinión de Tatiana Astengo sobre la monogamia.

Cuando el amor duele

Tatiana Astengo confiesa en #Dilo que ha llorado por amor, pero el tiempo le enseñó que las lágrimas no valieron la pena y que, en el fondo, eran propiciadas por otros temas. “Si lloré por amor, claro que lloré. Era muy dramática como creo son todas las jovencitas y yo más aún metida en el mundo del arte. Ahora ya no tanto”, le cuenta Tatiana Astengo a Jannina Bejarano.

“Luego me doy cuenta, con la distancia o el tiempo, que no lloraba por la persona. Lloraba por otros temas, simplemente que esa persona en su momento abría la caja de pandora y hacía revivir aquellos otros momentos”, explica. Su reflexión le enseñó que, cada vez que creía llorar por alguien, en verdad se traba de otros temas más personales. Hay que buscar”, agrega.

Durante la entrevista, recordó a ‘Reina Pachas’ y reveló que antes de que la convocaran para realizar este papel, ella lo supo por algo que sucedió mientras arreglaba su departamento. En el juego Impro en ABC de #Dilo se lució con el personaje de una mujer casada que debía confesarle a su mejor amiga que estaba enamorada de otro hombre.