La renombrada artista Taylor Swift ha revelado los destinos de su próxima gira por América Latina, destacando países como Brasil, Argentina y México, pero lamentablemente excluyendo a Perú y Chile. Este hecho impulsó al presidente Gabriel Boric a dirigir un mensaje a la talentosa cantante, con la esperanza de que considere incluir a Chile en su gira ‘The Eras Tour’.

La gira ‘The Eras Tour’

Taylor Swift ha ampliado su gira ‘The Eras Tour’ en Latinoamérica, sumando un total de 12 conciertos en la región. Cada uno de estos eventos contará con el apoyo de la actriz y cantante Sabrina Carpenter. La gira comenzará el 24 de agosto en la Ciudad de México, donde Swift se presentará en cuatro ocasiones antes de dirigirse a Buenos Aires el 11 de noviembre para tres noches de conciertos. El 18 de noviembre, la artista se presentará en Brasil, ofreciendo dos shows en Río de Janeiro y tres en la ciudad de São Paulo.

Además, Taylor Swift anunció recientemente nuevas fechas en Europa, Asia y Australia a través de una publicación en Instagram. Estas noticias emocionaron a sus seguidores, y la artista expresó su entusiasmo por encontrarse con tantos fanáticos en las nuevas fechas internacionales de su gira el próximo año. " “¡No puedo esperar a ver a tantos de ustedes en The Eras Tour el próximo año en estas nuevas fechas internacionales!”, publicó la cantante.

El mensaje del presidente Gabriel Boric

En los últimos tiempos, el presidente chileno ha adoptado una estrategia de comunicación más cercana con sus seguidores, utilizando de manera constante las redes sociales como plataforma de interacción. Al igual que muchas personas, el mandatario Gabriel Boric se considera un “swiftie”, un gran admirador de la talentosa cantante Taylor Swift.

En este contexto, Gabriel Boric publicó un video en sus redes sociales donde abordó varios temas y respondió a diversas consultas. Entre ellas, tocó el tema de Taylor Swift y expresó: “Una pregunta que me hacen con frecuencia es qué sucede con Taylor Swift”. Luego, Gabriel Boric también dijo que ha intentado contactar a la famosa cantante para que incluya a Chile en su gira por Latinoamérica.

“Le escribí hace poco (...) Vamos a ver si me responde... para que en algún momento esperamos que nos incluya en su gira latinoamericana. Pero en algún momento escuchará a las swifties chilenas. Y no me cabe ninguna duda de que va a venir a Chile, ojalá, espero, durante los próximos tres años”, dijo Boric en el video.

Es ampliamente conocido que el presidente chileno es un apasionado de varias bandas de rock, tales como Nine Inch Nails, Misfits, Pantera, Tool, entre otras. Sin embargo, en estos días ha surgido un nuevo rumor: se dice que Gabriel Boric es un ferviente seguidor de Taylor Swift, y que se ha convertido en un “swiftie” según comentarios de varias personas.

“Fans de Taylor Swift recolectan firmas para llevar ‘The Eras Tour’ a Lima”

Después de que se revelaran los países y las fechas de la gira latinoamericana, numerosos seguidores peruanos de Taylor Swift han decidido tomar medidas para lograr que la talentosa cantante incluya a Perú en su esperado ‘The Eras Tour’. Han creado el hashtag #TaylorSwiftenPerú en Twitter y están recopilando firmas para hacer un llamado a la artista estadounidense y que considere la posibilidad de incluir a su país en esta gira mundial. Hasta el momento, más de 15 mil personas se han unido a esta iniciativa, mostrando su entusiasmo y apoyo.