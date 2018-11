Test de estilo: Yuya revela sus secretos de moda y belleza | VIDEO

Con más de 47 millones de seguidores en todas sus redes sociales, Yuya se posiciona como una de las youtubers latinoamericanas más importantes y, también, una de las más queridas. Comenzó hace ocho años en YouTube creando tutoriales de maquillaje y hoy es referente de moda, estilo y belleza para miles de mujeres que siguen sus consejos en las redes sociales.

Conversamos con la creadora de contenido durante su llegada a Lima para la presentación de "Bailando juntos", su línea de maquillaje que contempla desde labiales hasta paletas de sombras, y nos contó algunos de sus 'Do's And Don'ts' en el plano de la moda y belleza.

¿Cómo describirías tu estilo de vestir?

Mi estilo al vestir es libre. No tengo una manera cuadrada de hacerlo. Me pongo lo que se me antoje. La verdad es que no sigo un estilo en sí. Voy jugando con mis emociones y si un día quiero vestirme de negro, lo hago, y si otro día me quiero poner brillos, me los pongo.

¿Quién es tu referente en la moda?

Icono de moda... bueno, no es un icono de moda pero realmente Frida Khalo me parece una mujer que se atrevió a experimentar y que me parece increíble. Toda ella me parece una obra de arte.

¿Sigues alguna tendencia del momento?

Me encantan las botas, me encantan las botas con locura. Soy una persona que no usa muchos taconcitos, entonces las botas me hacen sentir protegida. Me parecen lindas.

¿Cuál es tu prenda infaltable?

Unos moms jeans.

¿Cuál es la prenda que jamás usarías?

Unos taconsotes porque yo tengo unas piernas súper debiluchingas. O sea, no soy una persona tan hábil que digamos entonces unos taconsotes... no, no hay manera.

En un día normal... ¿cuál es tu look básico?

Me encantan las cosas con cuello, me pondría unos jeans y unas botas. Unos jeans aguaditos o rotos y unas botas es básico.

¿Tacones o zapatillas?

Ninguno que tenga un tacón incómodo. Jamás en la vida.

¿Cuál ha sido tu peor error de moda?

Ay, yo miles. Yo soy la arrepentida de la vida. Mañana me voy a arrepentir de esto porque como no me preocupo mucho... o sea, me gusta, pero no es un tema que... sí le presto atención, pero me gusta ponerme lo que se me antoje. Al otro día digo: "híjole te pasaste, hermana..."

¿Ropa negra o de color?

Ay, ropa negra.

Un consejo de moda…

Ay, que se pongan lo que se les antoje y sobre todo con lo que se sientan cómodas. Yo me siento cómoda no cuando estoy mejor vestida. Me siento más segura cuando estoy más cómoda.

¿Maquillaje natural o recargado?

Ehhh... natural.

¿Labial o lip gloss?

Labial, totalmente.

¿Mate o brilloso?

Mate.

¿Cuáles son tus básicos de maquillaje?

Básicos de maquillaje… un buen labial mate, blush, algún producto para fijar mis cejas y un correctorsito. Sí, eso.