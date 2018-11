'Thank u, next' y otras canciones con una dosis de amor propio que debes escuchar

En junio de este año, Ariana Grande sorprendió a todos sus fanáticos con el anuncio de su compromiso junto a Pete Davidson, actor y comediante estadounidense. Con tan solo un mes de relación, la pareja se mostró muy segura de su unión y gritó en las redes sociales que lo suyo era un amor 'para toda la vida'. Sin embargo, no todo salió como esperaban.

Cinco meses después, la cantante ha añadido un nuevo ex a su lista y ha lanzado 'Thank u, next', un tema donde recopila las enseñanzas que obtuvo tanto de Davidson, como de sus últimas tres relaciones amorosas, y resalta la importancia del amor propio, algo que practica hoy en día.

En la letra, la autora de 'God is a Woman', menciona por nombre a cada uno de sus ex y lo que aprendió de ellos. Al final, revela que ya tiene un nuevo amor: ella misma.

A propósito de este tema, compartimos contigo diez canciones que invitan a cultivar el amor propio y agregan la dosis 'girl power' a tu día. ¡No dejes de añadirlas a tu 'playlist'!

1. Thank u, next - Ariana Grande.



2. Roar - Katy Perry.



3. Firework - Katy Perry.



4. Try - Colbie Caillat.

5. Independent Women - Destiny's Child.



6. Girl's on Fire - Alicia Key.



7. Ella - Bebe.

8. Más Fuerte - Greeicy.

9. Hero - Mariah Carey.

10. Cant Hold us down - Christina Aguilera.