Hace algunos meses, la popular actriz e influencer Alexia Barnechea se convirtió en reina de belleza al ganar el certamen internacional de belleza Miss Teen Beauty Global. Y aunque su talento, carisma y belleza la coronaron como una de las jóvenes artistas favoritas de la escena nacional; como cualquier persona, también batalla con algunas inseguridades respecto a su imagen personal. Durante una reciente entrevista al medio, la recordada ‘Toti’ decidió abordar el tema al revelar que dejó de maquillarse seguido para aprender a amar su rostro al natural.

Antes de comunicar su drástica decisión, Ale Barnechea aclaró que no se trata de un disgusto por el maquillaje. Al contrario, expresó que le encanta el mundo de la belleza, el ver que muchas mujeres apuesten por engreírse y dediquen tiempo al maquillaje y demás tratamientos en el rostro para realzar su belleza. “No te voy a mentir, a mí me encanta que las chicas se hagan su lifting, que se hagan las uñas, que se maquillen o lo que sea. Y o también me maquillo, cuando me da la gana, al igual que todas ”, contó en primera instancia.

Una declaración muy acorde a las fotos y vídeos que suele compartir en redes, donde se le ve disfrutando del proceso y resultado final de situaciones en las que debe maquillarse.

Al parecer, a su corta edad Alexia tiene muy en claro cuáles son sus prioridades y cuál debe ser el foco de su incursión en el mundo de la belleza para no perderse a sí misma. Un proceso que empezó en febrero de este año, cuando mostró por primera vez su rostro completamente al natural, dejando a la vista el severo caso de acné que sufre. “Dejar de esconder nuestras inseguridades, decir lo que sentimos es TAN liberador😌 Inténtenlo! Sigo luchándola pero publicar estas fotos es un gran paso para mi✨”, dijo en aquel tiempo al momento de compartir un carrete de fotos donde se ve su rostro al natural.