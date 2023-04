Recientemente, Tini Stoessel cerró su gira en Argentina con un emotivo concierto en el Club Atlético Central Córdoba en Santiago del Estero. Durante el espectáculo, la cantante mostró su experiencia en temas amorosos realizando algunas declaraciones sobre el desamor.

Aunque Tini no mencionó ningún nombre en particular, sus palabras previas a interpretar la canción “Cupido” desataron rumores que podría estar haciendo referencia a alguien que le ha hecho daño en el pasado (o en el presente). Muchos fans especulan que su ex pareja, el cantante y compositor colombiano Sebastián Yatra, podría ser la persona en cuestión.

Por otro lado, también se ha especulado que su mensaje podría estar relacionado con Rodrigo de Paul, con quien Tini estaría pasando por problemas en su relación actual. Sin embargo, Tini Stoessel no ha confirmado ninguna de estas suposiciones.

Durante el concierto, Tini se mostró emocionada al mencionar algunos consejos a sus fans, sobre las separaciones sentimentales. “Qué fea es esa sensación cuando te rompen el corazón y vos, estando en esa relación, ya sabías que iba a terminar así, solamente que no podías salir de ahí por muchas razones”. Asimismo, con una mirada puesta en los asistentes a la velada, la cantante argentina aseguró de que cuando uno logra salir de un romance complicado, empiezas a ver la realidad desde afuera, “la gente que te quiere...terminas amándote y valorándote. Sales demasiado fortalecida”, añadió la cantante.

¿El mensaje de desamor se refiere a su ex?

Luego de las emocionantes palabras de la artista, muchos de sus seguidores comenzaron a relacionar sus declaraciones sobre el desamor con su relación pasada con el colombiano Sebastian Yatra, con quien mantuvo una relación durante más de dos años. La cual finalizó de manera abrupta a raíz de la pandemia, y aunque Yatra insinuó que la presión mediática y sus compromisos laborales podrían haber influido en el término, nunca se confirmaron las razones exactas.

Por supuesto que las palabras de Tini han generado un misterio en torno a su relación pasada. Las supuestas indirectas a Yatra, han vuelto a capturar la atención del público y ha dejado en el aire la interrogante sobre si hay más detrás de las palabras de la cantante argentina.

Inicialmente, la polémica empezó cuando Tini lanzó su canción ‘Las Jordan’, que forma parte de su último álbum ‘Cupido’. El tema causó algunas controversias debido a algunos de sus versos, donde la intérprete menciona “no quiero saber si me extrañas o si te aburrió la de España. Que te vaya bien, pero ahora estoy tranquila, no me duelen las despedidas, tú te fuiste y yo me puse más killa, más fina. Regalé las Jordan, ya no me combinan”. Para muchos de sus fans, esta referencia sugiere que todavía podría seguir existiendo algún tipo de resentimiento hacia Sebastián Yatra, lo cual generó interés en todo el mundo debido a que la relación entre Yatra y Aitana Ocaña, la cantante española de 23 años, estaba en boca de todos en ese momento.

El polémico discurso de Tini también podría tratarse de su actual relación con Rogrido de Paul

Sin embargo, hay quienes discrepan de esta teoría y creen que las profundas palabras de Tini podrían estar dirigidas a Rodrigo de Paul, su actual pareja y jugador del Atlético de Madrid. Esto porque, en los últimos días empezaron nuevos rumores acerca de esta relación. Asimismo, recientes comentarios en redes sociales y medios argentinos indican que Tini y de Paul, podrían estar atravesando un momento complicado o incluso mencionan que ambos decidieron separarse.

Algunos de los rumores empezaron cuando el programa argentino ‘Impecables’, mencionó sobre las posibles razones que justifican una crisis, o una supuesta ruptura entre ambos. Según la periodista Susana Roccasalvo, de Paul mostró una actitud inhabitual en redes sociales. “Cada vez que ella cumple un objetivo de reproducciones o de premios, Rodrigo de Paul la felicita tanto en Twitter como en Instagram (...) El nuevo álbum de Tini, Cupido, quedó en el top 5, todo un mérito, y él no la felicitó en ninguna de las redes sociales. Raro, porque él siempre se sube a todo lo que hace Tini para felicitarla”, comentó.

Asimismo, el rumor cobró aún más fuerza cuando la invitada, afirmó en otro programa argentino que Rodrigo de Paul había vuelto con su ex novia, Cami Homs. “Yo tengo muchos amigos y muchas amigas en este ambiente, he trabajado un montón y conozco mucha gente que está alrededor nuestro, y pueden dar fe de que estoy sabiendo lo que digo. Si lo digo es por qué lo sé, y esto va a pasar. Lo va a oficializar, acuérdense de lo que digo. Yo te lo digo, cuando no va, no va. Lo dije hace mucho tiempo. Hace mucho. Incluso se lo dije a Don Alejandro, el padre de ella. Les avisé lo que pasaba. Que esa relación no iba y que él no era lo mejor para ella, que no le servía, que no le convenía. ¿Y qué pasó? ¡Lo que les dije! Ya verán, en poco tiempo se van a enterar de boca de ellos mismos”, resaltó la invitada.

Por otra parte, muchos de los seguidores de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, creen que existen muchas señales que los han llevado a cuestionar el estado actual de la relación. Algunos comentan que ambos dejaron de publicar contenidos juntos en sus respectivas redes sociales. Por otro lado, algunos de los fans de la cantante también resaltan la inusual publicación del padre de Tini, Alejandro Stoessel, en donde menciona la increíble red de apoyo que tiene su hija, sin mencionar el nombre del jugador.

Aunque todavía no estamos seguros, estas distintas señales y rumores nos hacen creer en una posible ruptura. Mientras esperamos la confirmación por parte de Tini o de Paul solo nos queda esperar a que el tiempo sea el encargado de brindarnos más información sobre el estado actual o del posible término entre ellos.