Solo el mes pasado, la cantante argentina Tini Stoessel visitó nuestro país en tres oportunidades: la primera, como parte del ‘Quiero Volver Tour’, con un concierto sold out que se llevó a cabo en el Plaza Arena del Jockey Club el 8 de noviembre. Luego, regresó a Lima para lanzar oficialmente una colección de verano que configuró con la marca de ropa juvenil Index, de la cadena de tiendas Ripley. Por último, cerró con broche de oro sus visitas a Perú cantando en la final de la Copa Libertadores, junto a Fito Páez, Anitta, y su novio, el cantante colombiano Sebastián Yatra.

Lo anterior, solo ha dejado en claro que la vida de un artista se maneja a mil por hora, repartiendo el tiempo entre ensayos, entrevistas, conciertos y más. Sin embargo, para Tini esto representa la felicidad absoluta: “En los shows soy recontra feliz. Me olvido de todo, y creo que también a la gente le pasa un poco eso cuando va a comprar una entrada para ver un show. Es como que te olvidás de todo, es un momento pleno, son dos horas de mi vida en que soy muy feliz”, comenta.

Tini Stoessel empezó su camino en el mundo de la actuación aliada del gigante en entretenimiento Disney. Empezó con un papel secundario en la serie ‘Patito Feo’ cuando solo tenía 12 años, y dio su salto a la fama protagonizando “Violetta”, en el año 2012. Luego de tres exitosas temporadas, la producción se despidió del aire en febrero del 2015, momento que invitó a la -aún joven- artista a tomar un paso grande y personal en su carrera: despojarse de la dulce referencia de ser una chica Disney para envolverse algo más propio y ser reconocida mundialmente como Tini, abreviatura de Martina, su nombre de nacimiento.

Hoy, tres años después del lanzamiento de su primer disco solista en el 2016, sus esfuerzos se encuentran dando gratificantes resultados, y numéricamente no le va nada mal en las distintas plataformas en que navega su música. En Spotify, más de 7 millones de almas escuchan su música mensualmente, mientras que sus más recientes éxitos “Oye” y “Fresa” acumulan 90 y 63 millones de reproducciones en Youtube, respectivamente.

Tini Stoessel visitó Lima para el lanzamiento oficial de su colección con Index, marca exclusiva de la tienda por departamento Ripley. (Video: El Comercio)

La gente asume que por ser estrellas tienen la vida resuelta y situaciones siempre color de rosa ¿qué tanto de ello es verdad?

Yo creo que de nada sirve el éxito y el dinero si no tenés con quien compartir lo que te está pasando. Acá vinimos a aprender, y vivimos la vida como la viven todos, con cosas lindas, cosas no tan lindas, a veces con presión y con tristezas también. Todos somos seres humanos.

A inicios de año participaste en el doblaje de la cinta animada “Ugly Dolls”, que dio pie a que te pronuncies en contra del bullying y la discriminación, cosas que tú misma viviste de pequeña.

Nunca vamos a ser igual que el otro. Nunca vamos a terminar con las expectativas de todo el mundo. Querer ser como la gente quiere que uno sea, te hace vivir frustrado. Recalco la importancia de que dentro de las casas y de las familias se empiece a crear ese tipo de conciencia de que cada uno vino a este mundo tal cual es, y que podés llegar a ser la mejor versión de ti mismo. Haber sido parte de la película me permitió tener una voz como artista para transmitir que cada uno es perfecto a su manera y que vinimos a este mundo con un propósito. Recién tengo 22 años, pero después de haber estado tan expuesta a los comentarios de los demás desde pequeña, entendí que quedarme con esas frustraciones, no te dejan avanzar. Te paralizan. Mi fórmula es concentrarme en aquellos comentarios constructivos, que a uno lo ayudan a crecer.

¿Consideras que la felicidad perfecta existe?

Yo creo que no existe... es más una búsqueda constante del día a día. Creo que también si todo fuese perfecto en la vida, nos aburriríamos y no valoraríamos aquello que tenemos. Sin embargo, considero que soy una bendecida, tengo una familia increíble que me ama con todo el corazón, tengo amigos que me adoran con toda el alma y yo los amo con todo mi corazón, un novio increíble, un equipo de trabajo que me quiere, que me cuida y viceversa, amo cantar y tengo la oportunidad de trabajar en eso. Realmente disfruto cada minuto de estar viva, de tener salud y estar bien.

Tini ofreció un concierto privado en Lima gracias a Ripley, en el marco del lanzamiento de su colección de ropa en colaboración con Index. (Foto: Difusión)

-Te quiero más-

Hace seis meses Tini Stoessel protagoniza una de las historias más románticas de la industria musical latina: es novia del cantante colombiano Sebastián Yatra. Al día, tienen tres canciones a dúo: “Quiero Volver”, “Cristina” y “Oye”. La primera, fue grabada hace poco más de un año, cuando aún no eran novios pero la química entre ellos se percibía a kilómetros. Hoy, planean pasar una romántica Navidad juntos, teniendo como marco el frío de Alemania.

¿Cómo es tu relación con Sebastián Yatra?

La verdad es que somos súper compañeros, recontra amigos. Gracias a Dios no nos peleamos por nada, no somos personas que nos guste discutir o el enfrentamiento, cero, siempre hablamos las cosas, intentamos comprendernos. También está bueno que tengamos vidas un poco similares porque entonces podemos entender mejor los tiempos de cada uno.

¿Cuál crees que es el ‘ingrediente’ esencial para una relación estable?

Yo creo que la admiración mutua es importante. Yo a Sebastián lo admiro desde siempre, es algo que nunca se termina, como un fuego que nunca se apaga, porque constantemente no para de sorprenderme. Es una gran inspiración para mí también, un gran maestro. Juntos la pasamos súper bien y hacemos las cosas más normales del mundo, si tenemos tiempo libre nos la pasamos tirados en la cama viendo una película, leyendo algo, charlando de la vida, contándonos las cosas que nos hacen bien y que nos hacen mal, acompañándonos, como cualquier otra relación.

¿Cuáles son sus planes favoritos cuando están juntos?

Con Sebastián es como que todo me parece divertido. ¡Wuuu! ¡Vamos al aeropuerto!, y quizás no es lo más divertido del mundo, pero a mi me parece un ‘planazo’ si estoy con Sebas. Viajar en avión me parece un planazo, despertarme temprano para estar con él es un planazo, creo que también cuando uno está enamorado todo es un planazo... ahora, para cuando esté separada sufro (risas).

¿Cómo planean pasar esta Navidad?

Paso la Navidad con la familia de Sebastián en Alemania y Sebas pasa el Año Nuevo con mi familia. Así nos repartimos a fin de año y nada, estamos contentos. En realidad, yo me llevo un poco mal con el frío, odio el frío (risas), es que hay gente que le encanta, ¿sabés? Y me encantaría que también me guste, pero la paso muy mal, ¡porque me dan escalofríos! Pero nada, igual la vamos a pasar lindo, me llevo una campera abrigada y ya está. Obvio con tal de estar en familia y con la persona que uno quiere igual todo bien.

-La moda, según Tini-

¿Cómo inició tu gusto por la moda?

Mi mamá es súper coqueta, puede que mi amor hacia la moda haya salido por ella. Siempre está impecable y le gusta mucho la hora de vestirse, y la realidad es que yo amo amo amo inventarme looks desde que soy muy chiquitita. Me encanta vestirme, peinarme, maquillarme, crear mis propios outfits.

¿Cuáles son tus básicos de armario?

Soy muy de remerita blanca, me encanta combinar esa pieza con todo... soy media ‘pijamesca’ para viajar, todo lo que llevo es ropa suelta. Me gusta sentirme cómoda con lo que tenga puesto siempre, aunque a veces parezca que me he producido demasiado, si estoy cómoda, siempre con telas que me hagas sentir fresca para estar en actividad. También me gusta que se vea un poquito de piel entre el top y los pantalones o faldas. El tiro alto también me gusta bastante, los sweaters grandes también me gustan. Esas cosas.

Cuando vas a salir con Sebastián, ¿quién tarda más en alistarse?

Yo... ¡y él por lo volado que es!, es como que, ya pasó una hora y solo se puso el pantalón... recién se colocará la remera porque simplemente lo olvidó. Él es muy así, a su tiempo, a su rollo, siempre le falta algo (risas), pero sí, yo me demoro más porque me acomodo el cabello, el delineado, todo como a mi me gusta, entonces sí, tardo más.

¿Si tuvieras la oportunidad de conocer el clóset de alguien en el mundo, de quién sería?

Bella Hadid y Gigi me gustan mucho. Rihanna también. Creo que ellas son como mis referentes de moda.

¿Cómo fue el proceso creativo para tu colección de ropa con Index, marca exclusiva de Ripley?

Index es como una marca perfecta para el día a día, me identifiqué porque así me visto yo, bastante relajada, sin tanta información. Lo primero que me mandaron fueron los looks, todas las opciones que tenían y ahí elegimos, a ver qué cosas me gustaban y cuáles no. Luego hicimos una prueba de vestuario, íbamos armando los looks, qué remera combinar con cada short según el color, y el esto y lo otro… después fuimos eligiendo las locaciones, la idea de que también esté “Fresa” como música de fondo en la publicidad hizo que esto lo sintiera más yo, más propio. La pasamos súper. La colección está bastante linda, el comercial también. El otro día lo vi terminado y me encantó.

La colección de Tini para Index ya se encuentra disponible en tiendas Ripley. (Foto: Ripley)

-Baila Conmigo-

Cuando pisas un escenario, ¿qué es lo que sientes?

En los shows soy absolutamente feliz. Me olvido de todo, creo que también a la gente le pasa un poco eso cuando va a comprar una entrada y va a ver un show, es como que te olvidás de todo, es un momento pleno, son dos horas de mi vida que soy muy feliz.

Todo el tiempo pruebas con distintos ritmos en tu música, propones baladas, cumbias, ritmos más urbanos... ¿qué te motiva a no encasillarte?

Estoy todo el tiempo como incursionando en diferentes estilos musicales. Me animo a todo, no le tengo miedo a probar, me gusta también cuando tengo la posibilidad de cantar con otros artistas en otros shows y son estilos completamente distintos al mío. Me motiva verlo como un gran desafío, no estoy cerrada a nada nunca siempre y cuando mantenga mi esencia y forma de ser. Sentirme cómoda con lo que estoy haciendo me encanta.

A tus 22 años, ¿cuál crees que ha sido tu mayor apuesta?

En lo personal, creo que lo más valioso en mí ha sido saber priorizar las cosas. A veces uno se equivoca con algunas decisiones, pero cada uno de mis afectos son los que me hacen sentir realmente viva. No es fácil saber elegir a las personas que uno quiere cerca en la vida y entender cuáles no te hacen bien, eso lo considero muy importante en la vida del ser humano, porque te puede llevar por caminos recontra oscuros. Yo tengo personas increíbles al lado.//